Отступление россиян из Херсона: поддержка Украины работает, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, передовая военная техника в сочетании с мужеством украинских военнослужащих позволяет освобождать территории, что сейчас и наблюдается вокруг Херсона.

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В среду, 9 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что частичный вывод российских войск из Херсона служит подтверждением того, что Альянс оказывает Украине эффективную поддержку. Об этом сообщает CNN.

"Это свидетельствует о мужестве, целеустремленности и решимости Вооруженных сил Украины, а также говорит о важности дальнейшей поддержки", — сказал Столтенберг.

"Обучение украинских сил обращению с передовой техникой в сочетании с мужеством военнослужащих позволяет освобождать территории, что мы сейчас и наблюдаем вокруг Херсона", — добавил генсек НАТО.

Такой комментарий Столтенберга последовал после после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отводе российских войск с западного берега Днепра на фоне наступления с двух направлений украинских сил, которые пытаются взять херсонскую группировку ВС РФ в клещи.

Тысячи погибших российских военных

Накануне замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Россия понесла "десятки тысяч потерь" с начала масштабного вторжения в феврале.

Столтенберг заявил, что оценки НАТО примерно те же.

"У нас такие же данные: Россия потеряла много. Они направили примерно 80% своих наземных сил в Украину. И при этом несут тяжелые потери — в том, что касается личного состава и военной техники и, что важно, современных видов боеприпасов. Это, опять же, говорит об успехах, которых добились украинцы при поддержке союзников", — сказал он в интервью журналистам.

Вместе с тем, генсек НАТО предупредил, что противника в лице Кремля не стоит недооценивать.

По его словам, Россия по-прежнему обладает достаточно большим военным потенциалом.

"Мы видели ракетные обстрелы, атаки дронов на украинские города, критически важную инфраструктуру и электростанции. Война еще не окончена, мы не должны недооценивать жестокость российских вооруженных сил", — пояснил Столтенберг.

Напомним, что "отступление оккупантов из Херсона" может быть только провокацией. Такое заявление сделал пресс-секретарь Сил обороны юга.

Ранее Фокус сообщал, что Подоляк предупредил: пока рано безапелляционно утверждать, что ВС РФ ушли из Херсона.