Відступ росіян з Херсона: підтримка України працює – Столтенберг

За словами генсека НАТО, передова військова техніка у поєднанні з мужністю українських військовослужбовців дозволяє звільнити території, що зараз спостерігається навколо Херсона.

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У середу, 9 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що часткове виведення російських військ з Херсона підтверджує ефективну підтримку Альянсом України. Про це повідомляє CNN.

"Це свідчить про мужність, рішучість і рішучість Збройних сил України, а також говорить про важливість подальшої підтримки", — сказав Столтенберг.

"Навчання українських сил поводженню з передовою технікою в поєднанні з мужністю військових дозволяє звільнити території, які ми зараз бачимо навколо Херсона", — додав генсек НАТО.

Такий коментар Столтенберга прозвучав після того, як глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про відведення російських військ із західного берега Дніпра на тлі наступу з двох напрямків українських сил, які намагаються взяти Херсонське угруповання. ЗС РФ в кліщі.

Тисячі загиблих російських солдатів

Напередодні заступник міністра оборони США Колін Кал заявив, що Росія зазнала "десятки тисяч втрат" з початку масштабного вторгнення в лютому.

Столтенберг сказав, що оцінки НАТО приблизно такі ж.

"У нас однакові дані: Росія дуже багато втратила. Вони направили в Україну близько 80% своїх сухопутних сил. І водночас вони зазнали втрат — і особового складу, і військової техніки, і, що важливо, сучасних видів боєприпасів. Це, знову ж таки, говорить про ті успіхи, яких досягли українці за підтримки союзників", — сказав він в інтерв'ю журналістам.

Водночас генсек НАТО попередив, що не можна недооцінювати супротивника в особі Кремля.

За його словами, у Росії все ще є досить великий військовий потенціал.

"Ми бачили ракетні атаки, атаки безпілотників на українські міста, критичну інфраструктуру та електростанції. Війна ще не закінчилася, ми не повинні недооцінювати жорстокість російських збройних сил", — пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, що "відступ окупантів з Херсона" може бути лише провокацією. Про це заявив прессекретар Південних сил оборони.

Раніше Фокус повідомляв, що Подоляк попередив: категорично стверджувати, що ЗС РФ залишили Херсон, поки що рано.