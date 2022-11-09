Пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона, — Подоляк

По словам советника главы ОП, констатировать отступление россиян можно будет только после того, как над городом поднимут украинский флаг.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству Reuters, что еще слишком рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

"Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла", — сказал советник.

Подоляк уточнил, что пока не видно признаков того, что Россия намерена покинуть без боя Херсон, в котором сохраняется значительная часть российской группировки, при этом к городу стягивают дополнительные резервы.

"Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления", — сказал он.

Между тем, его коллега Алексей Арестович подчеркнул, что говорить об уходе оккупантов из города некорректно. Он настаивает на том, что российскую армию выбили из Херсона Силы обороны Украины.

"Выбили с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом", — заявил Арестович.

Утром 9 ноября российские так называемые "военкоры" сообщили о том, что со зданий Херсона сняли российские флаги, а при выезде из оккупированной Снигиревки в сторону города взорваны мосты.

Ближе к вечеру командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин предложил отвести солдат с правого берега Днепра, так как полноценно снабжать их всем необходимым невозможно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с этим предложением.

К этому решению готовились заблаговременно. 7 ноября стало известно о том, что в администрации президента РФ подготовили методички для пропагандистов, чтобы объяснить россиянам сдачу Херсона.