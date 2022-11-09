Поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона, — Подоляк

За словами радника голови ОП, констатувати відступ росіян можна буде лише після того, як над містом піднімуть український прапор.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив агентству Reuters, що ще зарано говорити про виведення російських військ з Херсона.

"Поки над Херсоном не майорить український прапор, говорити про виведення російських військ немає сенсу", — сказав радник.

Подоляк уточнив, що поки що не видно ознак того, що Росія має намір залишити без бою Херсон, у якому зберігається значна частина російського угруповання, при цьому до міста стягують додаткові резерви.

"Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", — сказав він.

Тим часом його колега Олексій Арестович підкреслив, що говорити про відхід окупантів з міста некоректно. Він наполягає на тому, що російську армію вибили із Херсона Сили оборони України.

"Вибили з важкими боями, з втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою з переправами, важкою та кривавою військовою працею", — заявив Арестович.

Вранці 9 листопада російські так звані "військкори" повідомили про те, що з будівель Херсона зняли російські прапори, а при виїзді з окупованої Снігурівки у бік міста підірвано мости.

Ближче до вечора командувач окупаційних військ Сергій Суровікін запропонував відвести солдатів із правого берега Дніпра, оскільки повноцінно постачати їх усім необхідним неможливо. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився із цією пропозицією.

До цього рішення готувалися заздалегідь. 7 листопада стало відомо про те, що в адміністрації президента РФ підготували методички для пропагандистів, щоб пояснити росіянам здачу Херсона.