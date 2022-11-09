ЗС РФ залишають Херсон і займуть оборону на лівому березі Дніпра, — Суровікін (відео)

Наказ про відведення військ із правого берега Херсонської області віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Звільнених окупантів залучать для наступальних операцій на інших напрямках.

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Командувач російських військ на війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони РФ Сергію Шойгу, щоб ЗС РФ залишили правий берег Дніпра окупованій Херсонській області і зайняли оборону на лівому. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Глава російського оборонного відомства погодився зі словами Суровікіна і під час трансляції на російському телебаченні наказав відвести війська РФ за річку Дніпро.

Командувач окупаційними військами заявив, що Херсон і прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись і функціонувати, а "життя людей постійно в небезпеці".

"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ", — додав він.

Суровікін також розповів, що відведення російської армії з правого берега Херсонської області буде здійснено "в найближчий термін", а з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

"Сили, що звільнилися після відходу з правого берега Дніпра, будуть задіяні для наступальних операцій на інших напрямках", — повідомив командувач ЗС РФ в Україні.

Нагадаємо, 9 листопада депутат обласної ради Херсона Сергій Хлань заявляв, що ЗС РФ готують відхід із правого берега Херсонської області. Він розповів, що окупанти підірвали всі мости, щоб пригальмувати тиск ЗСУ.

Цього ж дня на багатьох будинках у Херсоні зникли російські прапори.