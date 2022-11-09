"Підірвали всі мости": ЗС РФ готують відхід із правого берега Херсонської області, — депутат

Росіяни залишили Бериславський район у Херсонській області. Однак водночас посилили фортифікаційні споруди особовим складом у двох районах регіону, щоб забезпечити відхід своїх частин із лінії фронту.

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Російські окупанти підривають всі мости, які є на правому березі Дніпра Херсонської області. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на брифінгу.

Повідомляється, що ЗС РФ підірвали мости в окупованих Дар'ївці, Тягинці, Снігурівці Миколаївської області у бік Херсона, Новокаїрах та Міловому.

"Окупанти підірвали не лише Дар'ївський та Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Мілово. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", — розповів він.

Сергій Хлань додав, що у такий спосіб російські війська готують собі відхід, щоб пригальмувати тиск із боку Збройних сил України. Окрім того, ЗС РФ залишили Бериславський район Херсонської області.

Водночас росіяни посилили фортифікаційні споруди особовим складом у районі Каховської ГЕС та в селищі Наддніпрянське.

"Я так розумію ці посилення окупанти роблять саме для того, щоб забезпечити відхід своїх частин із лінії фронту. Можна говорити про те, що під тиском ЗСУ готуються до того, щоб це виглядало як плановий відступ із лінії фронту", — зазначив Хлань.

Нагадаємо, 9 листопада російські військові кореспонденти почали заявляти, що ЗС РФ залишає свої позиції на правому березі Херсонської області. Вони стверджують, що відступ з-під Херсона нібито не є військовим, а політичним рішенням керівництва РФ.

Тим часом із будівель в окупованому Херсоні почали зникати російські прапори.