Російські окупанти під Херсоном відступають на лівий берег Дніпра, — росЗМІ

Російські "військори" говорять про те, що відступ із-під Херсона є не військовим, а політичним рішенням керівництва РФ.

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Російські Telegram-канали почали поширювати інформацію про те, що підрозділи ЗС РФ залишають свої позиції на правобережній частині Миколаївської і Херсонської областей і переправляються на лівий берег річки Дніпро. Крім того, російські пабліки повідомляють, що Кремль готує якусь "важливу заяву щодо Херсона", яку оголосять увечері, 9 листопада.

Зокрема, інформація з'явилася на каналах так званих військових кореспондентів Юрія Котенка, Євгена Піддубного, Олександра Коца, Дмитра Стешина й інших.

У пабліках викладають відео, де на адміністративних будинках Херсона зникають російські прапори, а також пишуть про те, що місто неабияк спорожніло, немає інтернету та мобільного зв'язку, відсутня комендатура.

Котенок вважає, що рішення залишити місто ухвалено не з військових, а з політичних мотивів, проте воно є шоковим для тих, хто воює в Україні та поділяє переконання "російського світу".

"Судячи зі знятих прапорів з адміністративних будівель Херсона, Росія все ж таки залишає Херсон, про що вже повідомили наші провідні канали. Раніше ключовою датою кулуарно позначали 10 листопада — дату, до якої російські підрозділи повинні залишити столицю суб'єкта", — написав "військор".

Також повідомляється про важкі бої в районі Снігурівки, де російські окупанти змушені були відходити на запасні позиції.

Раніше повідомлялося, що в районі тимчасово окупованої Снігурівки підірвано мости. У соцмережах пишуть, що попередньо його підірвали російські військові.

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер 8 листопада заявив, що Сполучені Штати нададуть військову допомогу Україні, щоб допомогти ЗСУ звільнити територію Херсонської області до початку зими. За його словами, у пріоритеті залишаються постачання систем ППО.