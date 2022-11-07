В Кремле готовятся сдавать Херсон и написали методички, как объяснить отход ВС РФ, – СМИ

По информации журналистов, пропагандисты должны подготовить россиян к отступлению армии. В кремлевских методичках херсонское направление называют самым сложным в "спецоперации".

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В Кремле подготовили специальные методички для пропагандистов, чтобы подготовить общественное мнение к сдаче Херсона. Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на свои источники.

Журналисты ознакомились с двумя документами, дающими инструкции, как рассказывать россиянам о провале ВС РФ в Херсоне.

В одной из методичек указывается, что херсонское направление является "самым сложным на текущем этапе спецоперации". В Кремле это предлагают связывать с тем, что украинская армия хочет показать свою боеспособность, чтобы и дальше получать военную помощь Запада.

"Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава", — таким образом пропагандисты будут объяснять отступление своих военных.

Как указывается, НАТО и Украина якобы бросили все силы на освобождение Херсона, что грозит "огромным кровопролитием".

"Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв", — передают журналисты текст методички.

Пропагандисты должны также донести мысль, что ведение городских боев является нецелесообразным, так как они "самые тяжелые и разрушительные".

Сравнение с Полтавской битвой

Во втором кремлевском документе идет речь о выступлении дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова. В рамках встречи Путина с историками Торкунов говорил о Полтавской битве. В частности, он заявил, что до победы в ней Петр I "отходил к Полтаве" и именно отступление привело в итоге к "перелому в войне".

Источники издания, подчеркивают, что в настоящее время руководство страны-агрессора называют сдачу Херсона "нежелательным", но "вероятным" вариантом развития событий. В то же время, ранее в Москве заявляли, что "Россия навсегда" на территориях, оккупированных буквально с первых дней полномасштабного вторжения.

Как говорят источники, в вопросе сдаче Херсона все зависит от ВСУ. Если наступление будет, то Россия, скорее всего, оставит город. Однако последнее слово об отходе российской армии все равно остается за Путиным.

При этом в Москве все равно надеются провести еще одно масштабное наступление на Украину в течение зимы.

Напомним, Шон Белл, отставной вице-маршал королевских ВВС и военный аналитик, рассказал о возможных планах Владимира Путина на оккупированные города южной части Украины. По словам военного исследователя, стоит учитывать то обстоятельство, что для украинцев штурм Херсона неприемлем. За него пришлось бы заплатить слишком высокую цену.