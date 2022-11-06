"Окружить и затянуть петлю": вице-маршал рассказал о тактике ВСУ и планах Путина на Херсон

По словам военного исследователя Шона Белла, распоряжение Путина об эвакуации может быть только прикрытием для продолжения боев. А для украинцев штурм города неприемлем.

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Шон Белл, отставной вице-маршал королевских ВВС и военный аналитик, рассказал о возможных планах российского президента Владимир Путина на оккупированные города южной части Украины. Сейчас проходит эвакуация с западного берега Днепра, однако настоящие причины для этого пока неясны. Об этом сообщает Sky News.

"Путин распорядился о военной эвакуации Херсона, это известно, и этому есть подтверждения, но последует ли после этого действительно эвакуация или же это только прикрытие для продолжения боев — честный ответ на этот вопрос: мы не знаем", — пояснил Белл.

Как ВСУ будут деоккупировать Херсон?

По словам военного исследователя, стоит учитывать то обстоятельство, что для украинцев штурм города неприемлем. За него пришлось бы заплатить слишком высокую цену.

"Это будет стоить дорого Украине", — сказал он. "Практически определенно лучшей тактикой для Украины будет — окружить, затянуть петлю и изолировать российские войска. Именно поэтому они разрушают мосты и все вокруг Запорожья", — пояснил он.

"Это создает большой вызов для России, они пытаются усилить своих товарищей в Херсоне, поэтому перед ними дилемма — эвакуировать их или нет? Ответ — мы не знаем. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Россия уйдет, но посмотрим, что будет", — сказал эксперт.

Напомним о подрыве опоры ЛЭП в Херсоне. Оккупанты оставили Херсон без воды и электричества. Оккупационная администрация заявила о теракте, который якобы совершили украинские диверсанты. По словам представителей Херсонского облсовета, подрыв ЛЭП — дело рук самих оккупантов.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно спутниковым снимкам, российские войска формируют три линии обороны под Херсоном. Россияне возводят оборонительные рубежи даже на берегу моря, согласно снимкам.