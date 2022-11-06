Подорвали опоры ЛЭП: оккупанты оставили Херсон без энергоснабжения и воды

Оккупационные власти заявили о теракте, якобы совершенном украинскими диверсантами. В Херсонском облсовете подчеркивают, что подрыв ЛЭП — дело рук самих оккупантов.

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6 ноября в Херсонской области, в том числе и в самом Херсоне, пропали свет и вода, в этом оккупационная администрация обвинила Украину.

"В результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода", — заявили оккупанты, пообещав в скором времени ликвидировать последствия ЧП.

Местные паблики сообщают также о том, что в большинстве районов области пропала связь.

Между тем, председатель Херсонского облсовета Юрий Соболевский утверждает, что теракт россияне сами организовали, в результате чего около 10 населенных пунктов области остались без света и воды.

"Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают, — отметил Соболевский. — Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на безумные вещи".

Зачем россиянам оставлять Херсон без света?

Обесточивание областного центра произошло как раз в то время, когда россияне и работающие на них коллаборанты пытаются заставить жителей Херсона покинуть город. Они не скрывают, что процесс идет тяжело: замглавы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов постоянно уговаривает горожан уехать.

"Зачастую людям очень тяжело покидать свои места, так как это их жизнь, — заявил Стремоусов. — Людям тяжело принять новую реальность, но мы стараемся их убедить. Мы уверяем всех, что все это временно и для их же блага, сохранения жизней мирных жителей".

Ранее жители Херсона рассказали о "методах убеждения": оккупанты запугивают людей, насильно вывозят их из города, а сами вселяются в их дома, откуда крадут все ценное. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне зачищают город, чтобы разместить в пустых домах мобилизованных солдат и тем самым прекратить Херсон в милитаризованную зону.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области также хотят вывезти 70 тыс. жителей левого берега Днепра, живущих в 15-километровой прибрежной зоне.