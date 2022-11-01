Из зоны у Днепра в Херсонской области оккупанты планируют отселить до 70 тыс. жителей

Оккупационные власти региона расширяют на 15 километров зону эвакуации населения, так как существует угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС якобы со стороны ВСУ.

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Оккупационные власти Херсонской области эвакуируют жителей левого берега Днепра, живущих в 15-километровой зоне у реки. Как заявил "губернатор" региона Владимир Сальдо, всего планируется вывезти до 70 тысяч человек.

Решение принято на фоне угроз ракетных ударов по плотине Каховской ГЭС, которые, как утверждает коллаборант, будут нанесены со стороны Вооруженных сил Украины. Это приведет к затоплению территорий Херсонской области, разрушению гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофе.

"В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", — написал Сальдо.

Пособник оккупантов также заявил, что всем эвакуированным вглубь Херсонской области и тем, кто выедет в регионы РФ выплатят единовременную помощь в 100 тысяч рублей. Кроме того эти люди якобы получат жилищный сертификат на покупку жилья в России.

Напомним, что эвакуация населения Херсона на левый берег Днепра началась 18 октября. Речь шла о Бериславском, Белозерском Снигиревском и Александровском муниципалитетах.

Как заявил "замглавы региона" Кирилл Стремоусов, на левый берег Днепра также переехала так называемая администрация Херсонской области. По его словам, там же был сформирован "штаб территориальной обороны".

Ранее сообщалось, что по мнению обозревателей The New York Times, Вооруженные силы Украины имеют преимущество над российскими войсками на Херсонском направлении. В последние месяцы оно стало более ощутимо, поскольку с помощью западного вооружения украинские защитники наносят точные удары по критически важным объектам противника.