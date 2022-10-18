Сальдо объявил об "эвакуации" с Херсона на левый берег Днепра (видео)

По словам коллаборанта, ВСУ уже накопили силы для контрнаступления и готовы ударить. При этом Сальдо добавил, что во время освобождения оккупированной украинской территории якобы может быть взорвана плотина Каховской ГЭС.

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Так называемый временно исполняющий обязанности "губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона эвакуироваться на левый Днепра якобы из-за "провокаций" со стороны ВСУ. Коллаборант записал видеообращение к тем украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях Херсонской области.

"Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления", — сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

По словам пособника оккупантов, якобы существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Поэтому он объявил о так называемой эвакуации на левый берег Днепра.

Это касается:

Бериславского;

Белозерского;

Снигиревского;

Александровского муниципалитетов.

Сальдо также добавил, что жители упомянутых выше регионов могут "эвакуироваться" на территорию РФ и получить там жилищные сертификаты, которые дают право на бесплатное жилье.

Тем временем советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко считает, что объявленная Сальдо эвакуация — это или признак быстрого контрнаступления ВСУ и возвращения под контроль украинской армии Херсона, или признак готовящейся со стороны россиян провокации.

Напомним, ВСУ могут вернуть контроль над Херсоном уже на следующей неделе. Вскоре украинские защитники могут занять западный берег Днепра в Херсонской области, где и расположен областной центр, считают эксперты.

Фокус также писал о том, что оккупанты попросили российского президента Владимира Путина помочь эвакуировать жителей Херсонской области. По заявлениям оккупационной администрации, первым делом планируется вывоз жителей правобережья, где находится город Херсон. По данным британской разведки, эвакуация связана с расширением района боев вплоть до самого областного центра.