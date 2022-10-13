ВСУ могут вернуть контроль над Херсоном уже на следующей неделе, — западные военные

Вскоре украинские защитники могут занять западный берег Днепра в Херсонской области, где и расположен областной центр, считают эксперты.

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Вооруженные силы Украины могут вернуть контроль над западным берегом Днепра в Херсонской области, где и расположен областной центр Херсон, уже на следующей неделе. Такой прогноз в комментарии Financial Times в четверг, 13 октября, дали западные военные.

"По оценкам западных военных, Украина может занять Херсон к Днепру уже на следующей неделе", — говорится в публикации.

Тем временем британские военные чиновники в комментарии The Telegraph также допустили, что боевые действия уже вскоре перенесутся на сам город Херсон. Об этом свидетельствует решение оккупационных властей региона об эвакуации мирных жителей из областного центра, добавили в Минобороны Соединенного Королевства.

"Вполне вероятно, что они (оккупанты) ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", — заявил собеседник издания.

Напомним, сегодня руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил российского президента Владимира Путина помочь вывезти жителей Херсона на территорию РФ якобы для для отдыха и учебы. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российское правительство приняло решение переселить жителей временно оккупированных территорий Херсонской области в отдаленные регионы России.

Тем временем в ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области несмотря на попытки Вооруженных сил РФ остановить контрнаступление. В частности, за последнее время было освобождено по меньшей мере пять населенных пунктов в регионе.