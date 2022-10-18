Сальдо оголосив про "евакуацію" з Херсону на лівий берег Дніпра (відео)

За словами колаборанта, ЗСУ вже накопичили сили для контрнаступу і готові вдарити. При цьому Сальдо додав, що під час звільнення окупованої української території нібито може бути підірвано греблю Каховської ГЕС.

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Так званий тимчасово виконувач обов'язків "губернатора" Херсонської області Володимир Сальдо закликав жителів регіону евакуюватися на лівий Дніпра нібито через "провокації" з боку ЗСУ. Колаборант записав відеозвернення до тих українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

"Українською стороною накопичуються сили для широкомасштабного наступу", — сказав Сальдо.

Він наголосив, що Російська Федерація сформувала військове угруповання, щоб відбити цей наступ.

За словами посібника окупантів, нібито існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку із запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра. Тому він оголосив про так звану евакуацію на лівий берег Дніпра.

Це стосується:

Бериславського;

Білозерського;

Снігурівського;

Олександрівського муніципалітетів.

Сальдо також додав, що жителі згаданих регіонів можуть "евакуюватися" на територію РФ та отримати там житлові сертифікати, які дають право на безкоштовне житло.

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що оголошена Сальдо евакуація — це або ознака швидкого контрнаступу ЗСУ та повернення під контроль української армії Херсона, або ознака провокації, що готується з боку росіян.

Нагадаємо, ЗСУ можуть повернути контроль над Херсоном уже наступного тижня. Незабаром українські захисники можуть зайняти західний берег Дніпра в Херсонській області, де розташований обласний центр, вважають експерти.

Фокус також писав про те, що окупанти попросили російського президента Володимира Путіна допомогти евакуювати жителів Херсонської області. За заявами окупаційної адміністрації, насамперед планується вивезення мешканців правобережжя, де знаходиться місто Херсон. За даними британської розвідки, евакуація пов'язана з розширенням району боїв аж до обласного центру.