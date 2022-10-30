У ВСУ есть преимущество над российскими войсками на юге Украины и это меняет ход войны, - NYT

В Херсонской области украинская армия теперь может наносить более точные и более далекие удары по врагу благодаря западной артиллерии.

Related video

У ВСУ появилось преимущество над российскими войсками на юге Херсонской области. Украинские военные наносят более точные удары по критически важным объектам и войскам РФ с помощью артиллерии, ракет и беспилотников, которые предоставили западные союзники. И это меняет ход войны с Россией, пишет The New York Times.

Изначально Россия имела преимущество на фронте, нанося удары с далеких позиций, которые были недосягаемы для украинского оружия. Но в последние месяцы ситуация на юге Украины изменилась. По словам военных экспертов, которые подтверждают и сами украинские военные, мощное западное оружие помогло ВСУ получить артиллерийское преимущество в этом районе над российскими войсками.

У Украины теперь в наличии оружие, которое может бить дальше и точнее, чем раньше. У России же возникли проблемы с высокоточным оружием на данном этапе войны.

Новое западное оружие помогает, хоть и медленно, но продвигаться ВСУ к Херсону, единственному областному центру, который войска РФ смогли захватить с начала полномасштабного вторжения в феврале этого года.

Ситуация на фронте может измениться не в пользу России, несмотря на то, что ее армия все еще остается грозной силой, а сам Путин ясно заявил, что собирается выиграть войну любой ценой.

Преимущество ВСУ видно уже не только в артиллерии, но украинцы показывают свое превосходство с помощью других видов оружия. Это касается беспилотников, которые рано утром 29 октября нанесли удар по российскому кораблю в Севастополе. А это уже глубокий тыл России, хотя это и оккупированная украинская территория с 2014 года, и Крым считался неприступным бастионом. Как уже писал Фокус, Россия обвинила Великобританию в атаке на военные корабли в Севастополе.

Что касается артиллерийских ударов, то если раньше соотношение выстрелов было в районе 1 к 10 в пользу России, то теперь ситуация изменилась. И украинцы делают примерно такое же количество выстрелов по российским позициям на юге Херсонской области. Но теперь удары ВСУ более точные, благодаря спутниковому наведению, и их украинские войска могут наносить на более далекие расстояния.

По словам одного из командиров артиллерийской батареи ВСУ на Херсонском фронте, теперь украинцы могут достать россиян, а они ничего не могут предоставить в ответ, ведь у них нет такого оружия.

"У них заканчиваются боеприпасы, интенсивность нанесения ударов снизилась в 3 раза. Их можно победить", — говорит украинский военный по имени Александр.

Предоставленная западными союзниками огневая мощь уже склонила чашу весов на этом участке фронта в пользу ВСУ. Россияне отводят тяжелую технику дальше от линии фронта, чтобы ее не достали американские гаубицы M777.

В то же время все мосты в районе Херсона, по которым доставляются припасы для российской армии находятся под огневым контролем ВСУ. И это нарушило логистическую цепочку снабжения россиян. И теперь остается вопрос: как долго российские войска смогут продержаться в Херсоне?

Польский военный эксперт Конрад Музыка считает, что РФ не в состоянии поддерживать нормальное снабжение своей армии на западном берегу Днепра, где сейчас ведет свое наступление ВСУ. И артиллерийское преимущество украинской армии уже существенно.

По словам эксперта, на одном из участков фронта украинские военные нанесли настолько ощутимый удар по российским позициям с помощью гаубиц и САУ, что их российские артиллерийские позиции замолчали на более чем 48 часов.

Эксперты указывают на то, что Россия не может проводить переброску тяжелой техники на западный берег Днепра и поэтому ее армия лишилась хоть какого-то преимущества, в частности в количестве оружия.

"У россиян нет тяжелого вооружения, нет припасов, уже холодно и часто идет дождь. У них тяжелое состояние и это очень сильно влияет на моральный дух российских солдат. Если они попытаются удержаться в Херсоне зимой, то для них это будет такой же Сталинград, как и для нацистов во время Второй мировой войны", — говорит украинский военный по имени Олег.

Как уже писал Фокус, ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали 950 оккупантов и 16 артиллерийских систем армии РФ.

Также Фокус писал о том, что по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, ВСУ могут освободить Херсон уже до конца ноября этого года.