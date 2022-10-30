Хорошие сутки: ВСУ за день ликвидировали 950 оккупантов и 16 артиллерийских систем (фото)
Наибольшие потери российской армии зафиксированы на Донецком и Лиманском направлениях.
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали 950 российских оккупантов и 52 боевые бронированные машины ВС РФ. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 30 октября.
В частности, командование назвало "хорошими" минувшие сутки из-за больших потерь оккупационной армии.
За день ВС РФ потеряли 950 военнослужащих, 52 боевые бронированные машины и две системы противовоздушной обороны. Более того, как утверждает Генштаб, бойцам Сил обороны Украины также удалось уничтожить 16 артиллерийских систем и 13 танков.
Общая статистика потерь ВС РФ на передовой за 29 октября:
- личный состав — 950 солдат;
- танки — 13;
- боевые бронированные машины — 52;
- артиллерийские системы — 16;
- реактивные системы залпового огня — 3 установки;
- системы ПВО — 2;
- самолеты — 1;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6;
- крылатые ракеты — 1;
- автомобильная техника и цистерны с топливом — 13 единиц;
- спецтехника — 2 единицы.
Наибольшие потери ВС РФ за минувшие сутки, по информации Генштаба ВСУ, зафиксированы на Донецком и Лиманском направлениях. С начала полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила, по меньшей мере, 71200 оккупантов.
Отметим, что вечером 29 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил о возобновлении наступления ВС РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Захватчики, по данным командования, не только осуществляют штурмовые действия и обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения, но и возводят фортификационные вооружения, опасаясь возможного контрнаступления украинских войск.
Также сообщалось, что операция ВСУ по освобождению захваченного россиянами Херсона продлится как минимум до конца ноября из-за того, что Россия перебрасывает в областной центр резервную технику и личный состав.