Хорошие сутки: ВСУ за день ликвидировали 950 оккупантов и 16 артиллерийских систем (фото)

Наибольшие потери российской армии зафиксированы на Донецком и Лиманском направлениях.

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Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали 950 российских оккупантов и 52 боевые бронированные машины ВС РФ. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 30 октября.

В частности, командование назвало "хорошими" минувшие сутки из-за больших потерь оккупационной армии.

За день ВС РФ потеряли 950 военнослужащих, 52 боевые бронированные машины и две системы противовоздушной обороны. Более того, как утверждает Генштаб, бойцам Сил обороны Украины также удалось уничтожить 16 артиллерийских систем и 13 танков.

Общая статистика потерь ВС РФ на передовой за 29 октября:

личный состав — 950 солдат;

танки — 13;

боевые бронированные машины — 52;

артиллерийские системы — 16;

реактивные системы залпового огня — 3 установки;

системы ПВО — 2;

самолеты — 1;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6;

крылатые ракеты — 1;

автомобильная техника и цистерны с топливом — 13 единиц;

спецтехника — 2 единицы.

Наибольшие потери ВС РФ за минувшие сутки, по информации Генштаба ВСУ, зафиксированы на Донецком и Лиманском направлениях. С начала полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила, по меньшей мере, 71200 оккупантов.

[ + – ] ВСУ за сутки ликвидировали 950 российских солдат и 16 артиллерийских систем

Отметим, что вечером 29 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил о возобновлении наступления ВС РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Захватчики, по данным командования, не только осуществляют штурмовые действия и обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения, но и возводят фортификационные вооружения, опасаясь возможного контрнаступления украинских войск.

Также сообщалось, что операция ВСУ по освобождению захваченного россиянами Херсона продлится как минимум до конца ноября из-за того, что Россия перебрасывает в областной центр резервную технику и личный состав.