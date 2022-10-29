Российские войска начали наступать на двух направлениях: стало известно, где именно

По информации Генштаба ВСУ, в Донецкой области в районе Бахмута и Авдеевки противник строит фортификационные сооружения, проводит воздушную разведку и ведет наступательные действия.

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Российские военные на территории Украины начали активно наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины за 29 октября.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", — говорится в официальном сообщении.

На этих направлениях российские оккупанты продолжают обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Противник наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В Генштабе также уточнили, что в течение суток ВС РФ нанесли 5 ракетных и 7 авиационных ударов и совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ предупредил, что российские войска могут снова начать наступление на Киев. По словам Алексея Громова, российские военные, не имея успехов на юге и на востоке Украины, могут сконцентрировать основной удар на украинской столице.

Кроме того, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали срок появления на фронте мобилизованных россиян. Новобранцев бросят на сдерживание наступления украинской армии, их отправят в танковые, мотострелковые и артиллерийские полки. Не исключена переброска на фронт осужденных за тяжкие преступления.