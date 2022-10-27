Максимум 2 недели: Генштаб ВСУ назвал срок появления на войне мобилизованных россиян

Новобранцев бросят на сдерживание наступления украинской армии, их отправят в танковые, мотострелковые и артиллерийские полки. Не исключена переброска на фронт осужденных за тяжкие преступления.

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Российское военное командование продолжает мобилизацию в ряды вооруженных сил. Новобранцы прибудут на фронт через полторы-две недели, сказал на брифинге замглавы Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Благодаря мобилизованным РФ попробует сдержать наступление ВСУ и доукомплектовать подразделения, которые понесли многочисленные потери. Из новоприбывших в армию сформируют новые танковые, мотострелковые и артиллерийские полки, заметил замглавы.

[ + – ] В Генштабе говорят, что в Украину могут отправлять отсидевших за убийства

В "ЛНР" и "ДНР" студентов и заключенных гонят на фронт

Мобилизация студентов разной формы обучения, по словам Громова, привела к повышению социальной напряженности в так называемой "ЛНР". Главарь боевиков Леонид Пасечник вынужден был освободить от военной службы некоторые категории жителей.

Оккупанты требуют демобилизовать студентов только в течение 2-3 месяцев и заменить их новыми мобилизованными, добавил военный.

Боевики "ДНР" набирают в ряды военных очередную группу заключенных. Главарь террористов Денис Пушилин подготовил проект "указа" о мобилизации отдельных граждан, по нему призовут более 300 зеков.

Госдума России разрешила мобилизовать судимых за тяжкие преступления

Российские парламентарии позволили набирать в армию осужденных за тяжкие преступления. В Украину начнут отправлять отсидевших за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю.

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за тяжкие преступления более 5 лет лишения свободы. Отправлять на фронт можно будет судимых за незаконное приобретение, сбыт, перемещение и хранение взрывчаток и оружия.

[ + – ] Воевать в Украину поедут убийцы, грабители, сидевшие за разбой и крупные хищения Фото: ТАСС

Воевать поедут убийцы, грабители, сидевшие за разбой и крупные хищения, а также те, кто возбуждал ненависть, вражду и унижение человеческого достоинства. Дезертиров и нежелающих исполнять приказы командования смогут снова вернуться на фронт.

Союз юристов и экспертов правозащитных организаций "Призыв к совести" считает, что зеки находятся в уязвимом положении, ведь силовики могут "повесить" на них любую кражу или подбросить наркотики.

"Этот способ давления под угрозой повторного привлечения к уголовной ответственности может быть использован, чтобы заставлять людей идти на войну", — отметили юристы.

Фокус ранее писал об убийстве 29-летнего россиянина Ильи Королева, которого жена послала воевать в Украину. Супруга называла его трусом и призывала его воевать, чтобы "защищать ее и детей". В итоге мужчину призвали около месяца назад, а 12 октября жена получила похоронку.

Российские власти продолжают секретную мобилизацию, журналисты не имеют право освещать военное мероприятие. Жители РФ получают повестки в военкоматы в любых местах, в том числе по месту прописки и работы.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин не планирует завершать частичную мобилизацию. Военкоматы не станут набирать более 300 тысяч человек, отметил он