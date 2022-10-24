В Москве продолжается секретная мобилизация, о которой запретили писать СМИ, — ГУР

Мобильные мобилизационные пункты в российской столице уже не работают, но мужчины продолжают получать повестки по месту жительства и на работе.

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В столице России, несмотря на заявления президента Владимира Путина и мэра города Сергея Собянина, продолжается скрытая мобилизация мужчин и женщин на войну с Украиной. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка сообщает, что в Москве россиянам продолжают вручать повестки по месту прописки и работы.

Пока в российской столице остановили работу только мобильных мобилизационных пунктов. Также в городе не проводят облавы на призывников в общественных местах.

Но сам процесс мобилизации не остановлен.

К слову, по информации ГУР, российские журналисты получили строгое предписание полностью игнорировать тему мобилизации на войну с Украиной. По крайней мере, такие предписание получили главы редакций Москвы и Санкт-Петербурга.

Мобилизация в РФ: что происходит на практике

По информации украинской разведки, на полигонах московской области идет подготовка мобилизованных военнослужащих. После подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украину.

Мобилизированные получают или недостаточную боевую подготовку, или частичную. Это связанно с тем, что их основная задача — стабилизировать линию фронта.

Следующие "волны" мобилизованных будут направляться на территорию Украины исходя из развития оперативной обстановки на фонте.

Напомним, ранее журналисты узнали, как проходит мобилизация в РФ. По информации издания "Медуза" зимой в России начнется вторая волна мобилизации. Тогда будут разгружены тренировочные лагеря и логистические цепочки.

Фокус также писал, что 18 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует завершать мобилизацию. Однако он утверждает, что Военкоматы не будут превышать установленный указом порог и призывать в армию более 300 тысяч граждан.