Путин пока не планирует завершать мобилизацию в РФ, — Песков

Военкоматы, как заверяют в Кремле, не будут превышать установленный указом порог и призывать в армию более 300 тысяч граждан.

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Президент Владимир Путин пока не планирует подписывать указ о полном завершении частичной мобилизации в России. Эту информацию на пресс-конференции подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в некоторых регионах РФ власти выполнили мобилизационные задания, после чего призыв в ряды ВС РФ был остановлен.

Вместе с этим, как подчеркивает Дмитрий Песков, о завершении частичной мобилизации во всей России речь пока не идет, поскольку президент Владимир Путин не подписывал соответствующие распоряжения.

"Вы знаете, что Минобороны для каждого региона установило показатели по численности мобилизационной, и регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились", — продолжил Песков, отвечая на вопрос о возможном завершении призыва в ряды ВС РФ.

Журналисты также поинтересовались, может ли Минобороны РФ отправить в регионы новые мобилизационные задания и превысить порог в 300 тысяч граждан, которых планировали забрать в армию. Песков, отвечая на вопрос, заверил, что военкоматы не будут призывать в ряды ВС РФ больше человек, чем прописано в указе Владимира Путина о проведении частичной мобилизации.

Напомним, что на полигоне в Белгородской области произошло массовое убийство мобилизованных россиян. Два гражданина Таджикистана, которые из Москвы поступили на военную службу по контракту, во время учений убили как минимум 13 своих сослуживцев.

Также в СМИ появилась информация, что в рамках частичной мобилизации в России хотят призывать в армию осужденных граждан, совершивших жестокие преступления. По данным журналистов, Государственная дума во время голосования легализует мобилизацию россиян, которые были осуждены за грабежи, разбои и убийства.