В Белгородской области на полигоне расстреляли более десяти мобилизованных россиян, – СМИ

По неподтвержденным данным несколько мобилизованных во время стрельб ранили 16 своих сослуживцев и убили 22 военных.

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В субботу, 15 октября, в одной из воинских частей Белгородской области (РФ) трое мужчин устроили стрельбу и убили 22 российских военных. Об инциденте сообщают местные Телеграм-каналы.

Одним из первых об инциденте написал Телеграм-канал Baza.

"В Белгородской области неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", – говорилось в коротком информационном сообщении.

Кроме того информация о стрельбе появилась в Телеграм-канале "Vоенкор Котенок Z". Канал писал о том, что по предварительной информации в одной из воинских частей Белгородщины произошла стрельба и есть раненные.

Российский политолог Иван Преображенский также подтвердил информацию о расстреле военных.

По его информации, два гражданина Таджикистана, которые из Москвы поступили на военную службу по контракту 12 октября, расстреляли 13 военнослужащих из 3-го армейского корпуса.

Мобилизованные на полигоне на учениях по стрельбе развернули пулеметы и открыли огонь по своим. Оба были убиты.

В то же время Телеграм-канал Вооруженных сил Украины, ссылаясь на непроверенную информацию, написал о троих "стрелках", которые устроили расправу в российской воинской части и убили 22 человека. По предварительным данным 16 мобилизованных получили ранения.

В Минобороні РФ уже отреагировали на инцидент и сообщили, что в результате теракта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь.

Напомним, россиянин открыл огонь в военкомате в Иркутской области. 25-летний Руслан Зинин расстрелял военного комиссара Александра Елисеева. Военкома госпитализировали и прооперировали. Стрелявший задержан.

Фокус также писал, что после объявления частичной мобилизации в РФ в российских городах начались протесты граждан. Люди выходили на мирные акции в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите, Хабаровске и других городах. Протестующих сразу же окружала полиция.