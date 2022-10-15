У Бєлгородській області на полігоні розстріляли понад десять мобілізованих росіян, — ЗМІ

За непідтвердженими даними, кілька мобілізованих під час стрілянини поранили 16 своїх товаришів по службі та вбили 22 військових.

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У суботу, 15 жовтня, в одній із військових частин Бєлгородської області (РФ) троє чоловіків вчинили стрілянину та вбили 22 російських військових. Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали.

Одним із перших про інцидент написав телеграм-канал Baza.

"У Бєлгородській області невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин. За попередніми даними, є загиблі та поранені", — йшлося в короткому інформаційному повідомленні.

Крім того, інформація про стрілянину з'явилася в телеграм-каналі "Воєнкор Котенок Z". Канал писав про те, що, за попередньою інформацією, в одній із військових частин Бєлгородщини сталася стрілянина і є поранені.

Російський політолог Іван Преображенський також підтвердив інформацію про розстріл військових.

За його інформацією, двоє громадян Таджикистану, які з Москви надійшли на військову службу за контрактом 12 жовтня, розстріляли 13 військовослужбовців із 3-го армійського корпусу.

Мобілізовані на полігоні на навчаннях зі стрільби розвернули кулемети та відкрили вогонь по своїх. Обох убили.

Водночас телеграм-канал Збройних сил України, посилаючись на неперевірену інформацію, написав про трьох "стрільців", які влаштували розправу в російській військовій частині та вбили 22 особи. За попередніми даними, 16 мобілізованих отримали поранення.

У Мінобороні РФ вже відреагували на інцидент і повідомили, що внаслідок теракту на полігоні в Бєлгородській області 11 людей загинули, 15 постраждали й отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, росіянин відкрив вогонь у військкоматі в Іркутській області. 25-річний Руслан Зінін розстріляв військового комісара Олександра Єлісєєва. Військкома госпіталізували та прооперували. Стрілка затримано.

Фокус також писав, що після оголошення часткової мобілізації в РФ у російських містах почалися протести громадян. Люди виходили на мирні акції в Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Томську, Читі, Хабаровську й інших містах. Протестувальників одразу ж оточувала поліція.