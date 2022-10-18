Путін поки що не планує завершувати мобілізацію в РФ, — Пєсков

Військкомати, як запевняють у Кремлі, не перевищуватимуть встановлений указом поріг і не призиватимуть до армії більше, ніж 300 тисяч громадян.

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Президент Володимир Путін поки що не планує підписувати указ про повне завершення часткової мобілізації в Росії. Цю інформацію на пресконференції підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

За його словами, у деяких регіонах РФ влада виконала мобілізаційні завдання, після чого заклик до лав ЗС РФ було зупинено.

Водночас, як наголошує Дмитро Пєсков, про завершення часткової мобілізації у всій Росії поки що не йдеться, оскільки президент Володимир Путін не підписував відповідні розпорядження.

"Ви знаєте, що Міноборони для кожного регіону встановило показники за мобілізаційною чисельністю, і регіони констатують, що мобілізаційні завдання виконані. Тому, сам процес цієї часткової мобілізації, він вже вичерпаний і зупинений у тих регіонах, які з цим завданням впоралися", — продовжив Пєсков, відповідаючи на запитання про можливе завершення призову до лав ЗС РФ.

Журналісти також поцікавилися, чи може Міноборони РФ відправити до регіонів нові мобілізаційні завдання та перевищити поріг у 300 тисяч громадян, яких планували забрати до армії. Пєсков, відповідаючи на запитання, запевнив, що військкомати не закликатимуть до лав ЗС РФ більше людей, ніж прописано в указі Володимира Путіна про проведення часткової мобілізації.

Нагадаємо, що на полігоні в Бєлгородській області сталося масове вбивство мобілізованих росіян. Двоє громадян Таджикистану, які з Москви надійшли на військову службу за контрактом, під час навчань убили щонайменше 13 своїх товаришів по службі.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що в рамках часткової мобілізації в Росії хочуть закликати до армії засуджених громадян, які вчинили жорстокі злочини. За даними журналістів, Державна дума під час голосування легалізує мобілізацію росіян, засуджених за грабежі, розбої та вбивства.