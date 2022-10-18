Грабежи и убийства: в РФ хотят законно мобилизовать осужденных за тяжкие преступления , — BBC

По словам правозащитников, российские военкоматы активно нарушают законодательство. Они предлагают подписывать контракты и мобилизовать людей с непогашенными судимостями.

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Уже 18 октября Государственная дума РФ разрешит мобилизовать на войну с Украиной граждан, которые осуждены за тяжкие преступления. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что на данный момент призывать их в армию запрещает закон. Однако, как заявляют российские правозащитники, законодательство активно нарушается военкоматами. Инициативу предложили председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

В законодательстве РФ тяжкие преступления – это те, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы (грабежи, убийства, разбой, сбыт и хранение наркотиков).

Журналисты пишут, что в РФ под запрет мобилизации попадают сотни тысяч людей с судимостью. Однако после того, как запрет снимут, из смогут законно мобилизовать.

При этом, как рассказал журналистам российский юрист на условиях анонимности, в РФ есть массовые случаи, когда таких людей мобилизуют незаконно. Некоторых заставляют подписывать контракты, хотя закон РФ запрещает это делать.

Ранее Фокус сообщал, что Россия и Иран объединились для противостояния с Западом. Издание пишет, что Иран позиционирует себя как защитник аутсайдеров на международной арене. России он помогает, поскольку Украина куда популярнее нее.

Еще напомним, что Арестович рассказал, что в Украине будет новая волна мобилизации. По словам советника ОП, Россия нашла новые способы ухудшить жизнь украинцам. Поэтому Киев просит Запад об увеличении поставок оружия.

Также сообщалось, что украинский телеведущий рассказал об обстреле Киева дронами-камикадзе. Сам журналист остался невредимым, ведь вовремя спустился в кафе под землей.