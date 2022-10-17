"Началась сложная фаза": Арестович рассказал, что в Украине будет новая волна мобилизации (видео)

По словам советника ОП, Россия нашла новые способы ухудшить жизнь украинцам. Поэтому Киев просит Запад об увеличении поставок оружия.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждет новая волна мобилизации. Речь идет не только о мобилизации личного состава в ВСУ, но и в политическом, социальном, энергетическом планах. Об этом Арестович рассказал на канале Фейгин LIVE.

По словам советника ОП, началась новая, вторая фаза войны, которая является более сложной.

"От нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и военная, и политическая. Вполне возможно, что когда-нибудь впереди нас ждет продолжение мобилизации личного состава", — заявил Арестович.

Также во время эфира советник ОП рассказал, что Украина после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области "немного расслабилась". Однако война никуда не делась. Даже, несмотря на то, что мобилизованные российские солдаты необученные, они все равно стреляют и их все равно много.

"Если сюда приедет миллион российских мобилизованных, то и нам понадобится мобилизация", — сказал Арестович.

Кроме того, советник ОП в очередной раз напомнил, что Запад поставляет Украине оружие в недостаточном количестве. По его словам, партнеры Киева действуют по плану, а не экстраординарно. Однако новые вызовы, среди которых дроны-камикадзе, которые Россия получает от Ирана, могут усугубить поражение Украины.

[ + – ] Арестович о мобилизации в Украине

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз призывает Запад дать Украине оружие в аренду. Глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер рекомендовал странам-членам ЕС увеличить свою двухстороннюю военную помощь Киеву.

Еще напомним, что в армии США завершают тесты универсального броневика в холодном климате Аляски. AMPV — это целое семейство универсальных машин для различных задач. Конкретно на Аляске испытывали версию в медэвакуационном варианте.

Также сообщалось, что украинский телеведущий рассказал об обстреле Киева дронами-камикадзе. Сам журналист остался невредимым, ведь вовремя спустился в кафе под землей.