В армии США завершают тесты универсального броневика в холодном климате Аляски
AMPV — это целое семейство универсальных машин для различных задач. Конкретно на Аляске испытывали версию в медэвакуационном варианте.
В армейский испытательный центр холодных регионов на Аляске прибыл для испытаний универсальный броневик типа AMPV. Об этом сообщает Army Recognition.
AMPV — это семейство универсальных машин, которые могут выполнять множество задач:
- командно-штабная машина
- минометная машина
- медэвакуационная машина
- машина общего назначения
По своим характеристикам AMPV имеет на 80% больше объема внутри, чем в М113, значительно возросшую мощность, живучесть и маневренность. Также машина получила более надежную систему электрооборудования и охлаждения.
Подвеска и трансмиссия тут от БМП Bradley и САУ M109 Paladin соответственно. Это унифицирует и облегчает обслуживание всех трех машин на местах.
AMPV проходила испытания в Аляске и в 2021 году, но тогда температура воздуха не опускалась до экстремально низких. Теперь же в более суровых условиях AMPV тестировалась на возможность запуска двигателя при температуре ниже нуля. Экипаж проехал свыше 1000 миль по основным и второстепенным дорогам испытательного полигона.
Военные испытывали машину в медэвакуационном варианте. Они тестировали AMPV на возможность доставлять пациентов в и из броневика.
"Насколько скользким становится пандус? Можете ли вы управлять медицинским оборудованием на холоде? Они ехали как пациенты в броневике и оценивали, как они себя чувствовали, когда транспортное средство двигалось", — рассказала Ханна Генри, которая руководила испытаниями.
Таким образом AMPV завершил целый цикл испытаний в разных климатических условиях:
- испытательный центр Ума в Аризоне
- испытательный центр холодных регионов в Аляске
- испытательный центр тропических регионов в Панаме
Напомним, в сентябре 2021 в США представили рендер футуристичной БМП нового класса OMFV.
Также сообщалось, что Штаты пополнят дивизионы HIMARS беспилотными противокорабельными комплексами NMESIS.