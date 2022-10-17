В армії США завершують тести універсального броньовика у холодному кліматі Аляски

AMPV — це ціла родина універсальних машин для різних завдань. Саме на Алясці випробовували версію в медевакуаційному варіанті.

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До армійського випробувального центру холодних регіонів на Алясці прибув для випробувань універсальний броньовик типу AMPV. Про це повідомляє Army Recognition.

AMPV — це родина універсальних машин, які можуть виконувати безліч завдань:

командно-штабна машина

мінометна машина

медевакуаційна машина

машина загального призначення

За своїми характеристиками AMPV має на 80% більше обсягу всередині, ніж у М113, потужність, живучість і маневровість, що значно зросла. Також машина отримала більш надійну систему електрообладнання та охолодження.

Підвіска та трансмісія тут від БМП Bradley та САУ M109 Paladin відповідно. Це уніфікує та полегшує обслуговування всіх трьох машин на місцях.

AMPV проходила випробування в Алясці та у 2021 році, але тоді температура повітря не опускалася до екстремально низьких. Тепер у більш суворих умовах AMPV тестувалася на можливість запуску двигуна при температурі нижче нуля. Екіпаж проїхав понад 1000 миль основними та другорядними дорогами випробувального полігону.

Військові випробовували машину у медевакуаційному варіанті. Вони тестували AMPV на можливість доставляти пацієнтів і з броньовика.

"Наскільки слизьким стає пандус? Чи можете ви керувати медичним обладнанням на холоді? Вони їхали як пацієнти у броньовику та оцінювали, як вони себе почували, коли транспортний засіб рухався", — розповіла Ханна Генрі, яка керувала випробуваннями.

Таким чином AMPV завершив цілий цикл випробувань у різних кліматичних умовах:

випробувальний центр Ума в Аризоні

випробувальний центр холодних регіонів в Алясці

випробувальний центр тропічних регіонів у Панамі

Нагадаємо, у вересні 2021 в США представили рендер футуристичної БМП нового класу OMFV.

Також повідомлялося, що Штати поповнять дивізіони HIMARS безпілотними протикорабельними комплексами NMESIS.