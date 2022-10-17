Украинский телеведущий рассказал об обстреле Киева дронами-камикадзе (видео)

Сам журналист остался невредимым, ведь вовремя спустился в кафе под землей.

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Украинский телеведущий Егор Гордеев рассказал об обстреле Киева дронами-камикадзе 17 октября 2022 года.

"Каждый из нас сейчас немного @kztsky. Увидел, как над крышей падают, взрываясь, дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм — это о страхе. Преодолеть страх — преодолеть терроризм", — отметил Гордеев.

[ + – ] Егор Гордеев

В частности, украинский телеведущий показал, как выглядит дом в столице после попадания в него вражеского дрона.

"Мой дом", — написал Гордеев, имея в виду, судя по всему, Киев и Украину в целом.

[ + – ] Дом в Киеве после обстрела дронами-камикадзе

"Я слышал несколько глухих взрывов. Приблизительно 5-6… такое впечатление, будто вокруг по периметру тебя окружили, ты в какой-то ловушке находишься", — прокомментировал атаку дронами Киева Егор Гордеев.

Сначала телеведущий подумал, что его дом также разрушен, однако впоследствии узнал, что квартира уцелела.

Утром 17 октября иранские дроны-камикадзе нанесли удары по украинской столице. Известно о гибели нескольких людей, в частности, беременной женщины с ее мужем.

Напомним, в ЕС предупредили Иран о возможных санкциях за неофициальное участие в войне с Украиной и предоставлении для РФ дронов-камикадзе.

Также Фокус писал о гибели при атаке дронами-камикадзе столицы беременной женщины.