Український телеведучий розповів про обстріл Києва дронами-камікадзе (відео)

Сам журналіст залишився неушкодженим, адже вчасно спустився в кав'ярню під землею.

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Український телеведучий Єгор Гордєєв розповів про обстріл Києва дронами-камікадзе 17 жовтня 2022.

"Кожен з нас зараз трохи @kztsky. Побачив, як над дахом падають, вибухаючи, дрони, спустився в кав’ярню під землею на суп. Тероризм — це про страх. Подолати страх — подолати тероризм", — зазначив Гордєєв.

[ + – ] Єгор Гордєєв

Зокрема український телеведучий показав, як виглядає будинок у столиці після влучання в нього ворожого дрона.

"Мій дім", — написав Гордєєв, маючи на увазі, судячи з усього, Київ та Україну в цілому.

[ + – ] Будинок у Києві після обстрілу дронами-камікадзе

"Я чув кілька глухих вибухів. Приблизно 5-6… таке враження, ніби навколо по периметру тебе оточили, ти в якійсь пастці знаходишся", — прокоментував атаку дронами Києва Єгор Гордєєв.

Спочатку телеведучий подумав, що його дім також зруйновано, проте згодом дізнався, що квартира вціліла.

Зранку 17 жовтня іранські дрони-камікадзе завдали ударів по українській столиці. Відомо про загибель кількох людей, зокрема вагітної жінки з її чоловіком.

Нагадаємо, у ЄС попередили Іран про можливі санкції за неофіційну участь у війні з Україною та надання для РФ дронів-камікадзе.

Також Фокус писав про загибель під час атаки дронами-камікадзе столиці вагітної жінки.