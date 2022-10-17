Расходы покроют: Евросоюз призывает Запад дать Украине оружие в аренду

Глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер рекомендовал странам-членам ЕС увеличить свою двухстороннюю военную помощь Киеву.

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Сегодня Евросоюз увеличил свою военную помощь Украине из Европейского фонда мира (EPF) на 500 млн евро. Таким образом, общая сумма помощи Киеву из EPF составит 3,1 млрд евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как пишет немецкое издание Welt, глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, в свою очередь, призвал страны-члены ЕС увеличить свою двухстороннюю военную помощь Украине.

"Все государства-члены должны предоставить свою справедливую долю военной помощи. Дальнейшее колебание продлит войну и будет стоить жизни ни в чем не повинным гражданам Украины", –– подчеркнул он.

Как уточняется, европейский политик, по всей видимости, имеет в виду Италию и Францию, чьи поставки вооружения Киеву в Брюсселе считают "совершенно неадекватными".

В комментарии журналистам Макаллистер также отметил, что Европарламент предлагает западным странам предоставлять Украине современное оружие в аренду. При этом ЕС сможет покрывать расходы на это, добавил глава комитета.

Военная миссия: ЕС как участник войны

Издание также рассуждает на тему того, становится ли Евросоюз участником войны в Украины после сегодняшнего решения о создании военной миссии ЕС (EUMAM UA) для обучения украинских солдат.

"ЕС усиливает свое участие в войне на Украине, рискуя стать стороной конфликта", –– в частности, пишут журналисты.

Так, согласно этому решению, как минимум пять тысяч украинских военнослужащих пройдут обучение по военной тактике, оказанию медпомощи и разминированию на специальной тренировочной базе в Германии. Учебная программа должна стартовать уже во второй половине ноября.

Как считает издание, вопрос о том, будет ли ЕС стороной войны после этого остается открытым. В марте этого года Бундестаг подчеркивал, что если бы к поставкам оружия Украине добавилось обучение военных, можно было бы говорить о том, что Германия вышла из "безопасной зоны невоенных действий". Но как старт обучающей программы для украинцев будет подаваться Германией в следующем месяце еще неизвестно.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина просила создать обучающую миссию ЕС еще летом прошлого года на фоне активизации России в приграничных районах. Однако тогда в Евросоюзе побоялись принимать такое решение. Вновь об этом публично заговорили лишь в августе этого года.