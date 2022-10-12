Спустя год после просьбы: в ЕС одобрили создание миссии по подготовке украинских военных, – СМИ

Штаб-квартиры новой тренировочной миссии будут находиться в Польше и Германии. Украина просила о ее создании еще в прошлом году, но Европа тогда была не готова к этому.

Related video

Послы Евросоюза одобрили создание специальной военной миссии для помощи Украине. Об этом у себя в Twitter пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Миссия создается для обучения украинских военных. Ее штаб-квартиры будут находиться в Германии и Польше.

В следующий понедельник, то есть 17 октября, согласовать начало работы миссии также должны министры иностранных дел ЕС, после чего начнутся мероприятия по ее запуску.

Что такое военная миссия ЕС

О планах по запуску военной миссии для помощи Украине в конце августа рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, она позволит проводить подготовку украинских военнослужащих на профессиональной тренировочной базе в одной из европейских стран.

На самом деле, Украина просила об этом еще в июле прошлого года, задолго до полномасштабного вторжения.

Как написало немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейской службы внешних связей, соответствующую инициативу в своем письме к Жозепу Боррелю озвучили руководители МИД и Минобороны Украины. Просьба о создании военной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM) прозвучала в связи с напряженной ситуацией между Киевом и Москвой и военной активностью России у украинских границ.

Как рассказывало DW, идея вызвала резонанс в Евросоюзе. Действительно, на счету ЕС значатся более полутора десятков миссий в разных странах мира, однако большинство из них являются гражданскими. Создание военной миссии в восточноевропейской стране казалось настоящим вызовом.

9 сентября внешнеполитическая служба ЕС представила рабочий документ с разными вариантами помощи Украине, включая военную миссию, однако к ее обсуждению решили вернуться позже. В итоге идею ни в прошлом году, ни в начале этого года так и не реализовали. Теперь же ЕС пересмотрела свою позицию и готова ускорить процесс по созданию тренировочной базы для подготовки украинских военных.

Напомним, верховный представитель ЕС по международным делам и обороне Жозеп Боррель перед встречей глав МИД блока 10 октября выступил с речью, в которой признал ошибочность отдельных подходов Евросоюза и призвал к реформе политики организаций, в частности, в сферах обороны и энергетики.

11 октября президент Владимир Зеленский выступил на экстренном саммите "Большой семерки". Глава государства попросил лидеров G7 нарастить помощь Украине и поддержать проект гарантий безопасности государства.