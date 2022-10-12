"Мы входим в идеальный шторм": Боррель выступил с речью об ошибках Евросоюза и глобальном кризисе

Процветание Евросоюза держалось на дешевых энергоресурсах и рабочей силе из РФ и Китая, однако теперь наступила новая эпоха и блоку пора становиться активным политическим игроком на мировой арене, заявил дипломат ЕС.

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Верховный представитель ЕС по международным делам и обороне Жозеп Боррель перед встречей глав МИД блока 10 октября выступил с речью, в которой признал ошибочность отдельных подходов Евросоюза и призвал к реформе политики организаций, в частности, в сферах обороны и энергетики. Текст речи опубликован на сайте ЕС.

"Мы вошли в мир, где царит радикальная неопределенность. Неопределенность превратилась в правило. События, которые никогда не должны были бы происходить, происходят один за другим. Пришло время поговорить между нами о том, что мы делаем недостаточно хорошо и как нам улучшить свою работу", — сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС признал, что процветание блока основывалось на дешевых энергоносителях из России и дешевой рабочей силе из Китая, в то время как безопасность организации была делегирована США. Учитывая напряженность в отношениях с РФ и Китаем, а также неопределенность политического будущего Вашингтона после выборов, как в Конгресс, так и президентских, Евросоюзу необходимо искать пути обеспечить энергетическую независимость и безопасность самостоятельно, отметил Боррель.

Европейский дипломат также назвал факторы текущего кризиса: война в Украине, американо-китайская конкуренция, напряжение на Тайване, мировые продовольственный и энергетический кризисы, а также проблемы с обеспечением безопасности по соседству с ЕС.

"Мы входим в идеальный шторм", — заявил верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии.

В контексте Украины Боррель признал, что не верил в то, что РФ развяжет полномасштабную войну, несмотря на то, что его лично об этом предупреждал государственный секретарь США Энтони Блинкен: "Мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так ожесточенно и так успешно, как она это делает".

Помимо этого Боррель рассказал и о трендах текущей ситуации в мире. По его словам, это "структурообразующая" конкуренция между США и Китаем, происходящая на фоне беспорядочной многополярности мира, в котором полюсами и большими игроками на арене являются также Турция, Индия, Бразилия, Южная Африка Мексика и Индонезия. Также Боррель назвал еще один фактор — конкуренция в мире, в котором оружием становится абсолютно все — энергетика, инвестиции, информация, миграция. Третьей характеристикой современного мира, по словам дипломата, является рост национализма, ревизионизма плюс политика идентичности.

Боррель призвал страны блока "мыслить более политически" и быть более "проактивными и реактивными", чтобы справиться с возникшими проблемами в ЕС и вокруг него.

"Мы должны больше слушать остальной мир. Нужно больше эмпатии. Мы склонны переоценивать рациональные аргументы и думаем, что лучше знаем, что в интересах других людей. Мы недооцениваем эмоции и привлекательность политики идентичности. Кроме того мы должны быть более быстрыми и рисковать. Вы должны быть в режиме 24-часового реагирования. Мы живем во времена кризиса и должны работать в кризисном режиме. Будьте готовы быть смелыми, проявляя инициативу", — сказал европейский дипломат.

Боррель также отметил, что ЕС необходимо привыкать к тому, что в будущем блоку придется принимать решения, которые нарушают ранее установившиеся табу, как, например, произошло с финансированием поставок оружия в Украину через Европейский фонд мира. Помимо этого дипломат заявил, что в то время как Россия и Китай активно имеет успехи в коммуникации, в том числе благодаря ботофермам и пропагандистким СМИ, Евросоюзу необходимо предпринимать действия, чтобы "завоевывать информационное пространство и умы".

"Китайцы пытаются объяснить миру, что их система намного лучше. Мол, ну хорошо, вы не будете выбирать главу правительства, но у вас будет еда, тепло и социальные услуги, лучше условия жизни. А люди хотят жить лучше. Мы должны объяснить, что существует связь между политической свободой и качеством жизни", — сказал Боррель, отметив, что сейчас в мире наблюдается высокий спрос на авторитаризм.

"Я рассчитываю на вас, но задача не из простых, и конечно же мы можем постараться лучше", — резюмировал европейский дипломат.

Напомним, по данным журналистов, Евросоюз уже работает над девятым пакетом санкций в отношении РФ.

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