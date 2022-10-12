"Ми входимо в ідеальний шторм": Боррель виступив із промовою про помилки Євросоюзу та глобальну кризу

Процвітання Євросоюзу трималося на дешевих енергоресурсах і робочій силі з РФ і Китаю, проте тепер настала нова епоха, і блоку час ставати активним політичним гравцем на світовій арені, заявив дипломат ЄС.

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Верховний представник ЄС з міжнародних справ і оборони Жозеп Боррель перед зустріччю глав МЗС блоку 10 жовтня виступив із промовою, де визнав помилковість окремих підходів Євросоюзу та закликав до реформи політики організацій, зокрема у сферах оборони й енергетики. Текст мови опубліковано на сайті ЄС.

"Ми увійшли у світ, де панує радикальна невизначеність. Невизначеність перетворилася на правило. Події, які ніколи не повинні були б відбуватися, відбуваються одна за одною", — сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС визнав, що процвітання блоку ґрунтувалося на дешевих енергоносіях із Росії та дешевій робочій силі з Китаю, тоді як безпека організації була делегована США. Враховуючи напруженість у відносинах із РФ і Китаєм, а також невизначеність політичного майбутнього Вашингтона після виборів, як у Конгрес, так і президентських, Євросоюзу необхідно шукати шляхи забезпечити енергетичну незалежність і безпеку самостійно, зазначив Боррель.

Європейський дипломат також назвав фактори поточної кризи: війна в Україні, американсько-китайська конкуренція, напруга на Тайвані, світові продовольча й енергетична кризи, а також проблеми із забезпеченням безпеки по сусідству з ЄС.

"Ми входимо в ідеальний шторм", — заявив верховний представник ЄС із питань дипломатії.

У контексті України Боррель визнав, що не вірив у те, що РФ розв'яже повномасштабну війну, незважаючи на те, що його особисто про це попереджав державний секретар США Ентоні Блінкен: "Ми не вірили, що це станеться, і не припускали, що Україна готова чинити опір так запекло й так успішно, як вона це робить".

Крім цього, Боррель розповів і про тренди поточної ситуації у світі. За його словами, це "структуроутворювальна" конкуренція між США та Китаєм, що відбувається на тлі безладної багатополярності світу, де полюсами та великими гравцями на арені є також Туреччина, Індія, Бразилія, Південна Африка, Мексика й Індонезія. Також Боррель назвав ще один чинник — конкуренція у світі, де зброєю стає абсолютно все: енергетика, інвестиції, інформація, міграція. Третьою характеристикою сучасного світу, за словами дипломата, є зростання націоналізму, ревізіонізму плюс політика ідентичності.

Боррель закликав країни блоку "мислити політичніше" й бути більш "проактивними та реактивними", щоб упоратися з проблемами, що виникли в ЄС і навколо нього.

"Ми повинні більше слухати решту світу. Потрібно більше емпатії. Ми схильні переоцінювати раціональні аргументи й думаємо, що краще знаємо, що в інтересах інших людей. Ми недооцінюємо емоції та привабливість політики ідентичності. Крім того, ми повинні бути більш швидкими та ризикувати. Ви повинні бути в режимі 24-годинного реагування. Ми живемо за часів кризи та маємо працювати в кризовому режимі. Будьте готові бути сміливими, проявляючи ініціативу", — сказав європейський дипломат.

Боррель також зазначив, що ЄС необхідно звикати до того, що в майбутньому блоку доведеться ухвалювати рішення, які порушують табу, що раніше встановилися, як, наприклад, сталося з фінансуванням постачань зброї в Україну через Європейський фонд світу. Крім цього дипломат заявив, що тоді як Росія і Китай активно мають успіхи в комунікації, зокрема завдяки ботофермам і пропагандистським ЗМІ, Євросоюзу необхідно робити дії, щоб "завойовувати інформаційний простір і уми".

"Китайці намагаються пояснити світові, що їхня система набагато краща. Мовляв, ну добре, ви не обиратимете главу уряду, але у вас буде їжа, тепло та соціальні послуги, кращі умови життя. А люди хочуть жити краще. Ми повинні пояснити, що існує зв'язок між політичною свободою та якістю життя", — сказав Боррель, зазначивши, що зараз у світі спостерігається високий попит на авторитаризм.

"Я розраховую на вас, але завдання не з простих, і, звичайно ж, ми можемо постаратися краще", — резюмував європейський дипломат.

Нагадаємо, за даними журналістів, Євросоюз уже працює над дев'ятим пакетом санкцій щодо РФ.

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