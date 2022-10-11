Євросоюз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії: які поневіряння чекають агресора

Новий санкційний пакет, за даними журналістів, включає конфіскацію активів та заборону продажу власності. Білорусь ризикує опинитися під обмеженнями за активну допомогу РФ у війні з Україною.

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У Європейському Союзі працюють над новим дев'ятим пакетом санкцій проти Росії. Про це повідомив у Twitter редактор "Радіо Свобода" у Європі Рікард Юзвяк.

"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС проти РФ", — зауважив журналіст.

Санкційний пакет може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах, додав Юзвяк.

Білорусь може також потрапити під санкції, оскільки цю країну повністю виключили із восьмого санкційного пакету Євросоюзу, повідомив він.

Представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано на брифінгу 10 жовтня заявляв, що Білорусь зіткнеться з новими обмежувальними заходами Євросоюзу, якщо її президент Олександр Лукашенко активно допомагатиме Росії у війні з Україною.

ЄС в курсі звинувачень Лукашенка на адресу України, пов'язаних із плануванням атаки на територію Білорусі, сказав він.

"Це повністю необґрунтовані, безглузді звинувачення. Україна — жертва, а не агресор. Ми нагадуємо білоруському режиму про жорстоку атаку (ЗС РФ) на Україну, порушуючи міжнародне право", — заявив Стано.

Територія Білорусі, за словами європейських чиновників, не повинна перетворитися на майданчик для авіа- та ракетних ударів по українській території.

"Ми чули заяви Лукашенка про спільне білорусько-російське угруповання військ. Це ще один приклад ескалації, який не залишиться поза увагою Європейського союзу", — сказав Стано.

Нагадаємо, що в попередньому пакеті санкцій ЄС запровадив персональні обмеження проти 30 росіян. У списку опинилися співаки Юрій Газманов та Микола Расторгуєв, кілька заступників міністра оборони Сергія Шойгу та філософ Олександр Дугін.

Фокус раніше писав, як нафтові санкції вплинуть на фінансування бойових дій РФ в Україні. Експерти кажуть, що ефекту від санкцій варто очікувати не раніше другої половини наступного року.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що його країна нічого не втратила після початку повномасштабного воєнного вторгнення до України. Країна-агресор, за його оцінкою, зміцнила суверенітет.