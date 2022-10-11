Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России: какие лишения ждут агрессора

Новый санкционный пакет, по данным журналистов, включает конфискацию активов и запрет продажи собственности. Беларусь рискует оказаться под ограничениями за активную помощь РФ в войне с Украиной.

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В Европейском союзе работают над новым девятым пакетом санкций против России. Об этом сообщил в Twitter редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк.

"Уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС против РФ", — заметил журналист.

Санкционный пакет может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах, добавил Йозвяк.

Беларусь может тоже попасть под санкции, так как эту стану полностью исключили из восьмого санкционного пакета Евросоюза, сообщил он.

Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на брифинге 10 октября заявлял, что Беларусь столкнется с новыми ограничительными мерами Евросоюза, если ее президент Александр Лукашенко будет активно помогать России в войне с Украиной.

ЕС в курсе обвинений Лукашенко в адрес Украины, связанных с планированием атаки на территорию Беларуси, сказал он.

"Это полностью необоснованные, нелепые обвинения. Украина — жертва, а не агрессор. Мы напоминаем беларусскому режиму о жестокой атаке (ВС РФ) на Украину в нарушение международного права", — заявил Стано.

Территория Беларуси, по словам европейских чиновников, не должна превратиться в площадку для авиа- и ракетных ударов по украинской территории.

"Мы слышали заявления Лукашенко о совместной беларусско-российской группировке войск. Это еще один пример эскалации, который не останется без внимания Европейского союза", — заключил Стано.

Напомним, что в предыдущем пакете санкций ЕС ввел персональные ограничения против 30-ти россиян. В списке оказались певцы Юрий Газманов и Николай Расторгуев, несколько замов министра обороны Сергея Шойгу и философ Александр Дугин.

Фокус ранее писал, как нефтяные санкции повлияют на финансирование РФ боевых действий в Украине. Эксперты говорят, что эффект от санкций стоит ожидать не ранее второй половины следующего года.

Президент России Владимир Путин считает, что его страна ничего не потеряла после начала полномасштабного военного вторжения в Украину. Страна-агрессор, по его оценке, укрепила свой суверенитет.