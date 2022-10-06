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Мир Российско-украинская война

Дугин, Газманов и Расторгуев: ЕС расширил персональные санкции против РФ (список)

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Фото: ТАСС | Дугин и еще 29 человек попали в новый санкционный список ЕС

В санкционном списке Евросоюза оказались также певица Чичерина, члены "правительств республик" и глава Центризбиркома РФ Памфилова.

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В рамках 8-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения были введены в отношении 30-ти лиц, включая певцов Юрия Газманова и Николая Расторгуева, а также главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Евросоюза в четверг, 6 октября.

Персональные санкции Евросоюз в рамках нового пакета ввел против таких лиц:

  • Александр Харичев, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета;
  • Борис Рапопорт, заместитель главы подразделения работы Госсовета при администрации президента РФ;
  • Антон Кольцов, "глава правительства Запорожской области";
  • Алексей Селиванов, "замглавы управления МИД в Запорожской военно-гражданской администрации";
  • Антон Тицкий, "министр молодежной политики Запорожской области";
  • Сергей Елисеев, "глава военно-гражданской администрации Херсона";
  • Михаил Родиков, "министр образования Херсонской военно-гражданской администрации";
  • Владимир Беспалов, "министр хозяйства Херсонской военно-гражданской администрации";
  • Виталий Хоцеенко, "премьер-министр ДНР";
  • Владислав Кузнецов, "первый заместитель главы правительства ЛНР";
  • Николай Булаев, заместитель главы Центризбиркома РФ;
  • Евгений Солнцев, "заместитель главы правительства ДНР";
  • Александр Костомаров, "первый заместитель руководителя администрации главы ДНР";
  • Алан Лушников, владелец крупнейшей доли в концерне "Калашников";
  • Юлия Чичерина, певица;
  • Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны РФ;
  • Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ;
  • Руслан Цаликов, заместитель министра обороны РФ;
  • Николай Панков, заместитель министра обороны РФ;
  • Юрий Садовенко, заместитель министра обороны РФ;
  • Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ;
  • Сергей Рыжков, командир 41-й общевойсковой армии РФ;
  • Александр Кочкин, директор концерна "Техмаш";
  • Владимир Кулишов, глава погарничной службы ФСБ РФ;
  • Николай Расторгуев, солист музыкальной группы "Любэ";
  • Олег Газманов, певец;
  • Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;
  • Геннадий Жидко, ключевой командир Вооруженных сил РФ;
  • Александр Дугин, философ;
  • Элла Памфилова, глава Центризбиркома РФ.

Ранее мы рассказывали о новом пакете санкций ЕС, который включает введение потолка цен на российскую нефть.

Также Фокус разбирался, как санкции против РФ подорвут военный потенциал государства-агрессора.