Мир Российско-украинская война
Дугин, Газманов и Расторгуев: ЕС расширил персональные санкции против РФ (список)
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В санкционном списке Евросоюза оказались также певица Чичерина, члены "правительств республик" и глава Центризбиркома РФ Памфилова.
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В рамках 8-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения были введены в отношении 30-ти лиц, включая певцов Юрия Газманова и Николая Расторгуева, а также главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Евросоюза в четверг, 6 октября.
Персональные санкции Евросоюз в рамках нового пакета ввел против таких лиц:
- Александр Харичев, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета;
- Борис Рапопорт, заместитель главы подразделения работы Госсовета при администрации президента РФ;
- Антон Кольцов, "глава правительства Запорожской области";
- Алексей Селиванов, "замглавы управления МИД в Запорожской военно-гражданской администрации";
- Антон Тицкий, "министр молодежной политики Запорожской области";
- Сергей Елисеев, "глава военно-гражданской администрации Херсона";
- Михаил Родиков, "министр образования Херсонской военно-гражданской администрации";
- Владимир Беспалов, "министр хозяйства Херсонской военно-гражданской администрации";
- Виталий Хоцеенко, "премьер-министр ДНР";
- Владислав Кузнецов, "первый заместитель главы правительства ЛНР";
- Николай Булаев, заместитель главы Центризбиркома РФ;
- Евгений Солнцев, "заместитель главы правительства ДНР";
- Александр Костомаров, "первый заместитель руководителя администрации главы ДНР";
- Алан Лушников, владелец крупнейшей доли в концерне "Калашников";
- Юлия Чичерина, певица;
- Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны РФ;
- Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ;
- Руслан Цаликов, заместитель министра обороны РФ;
- Николай Панков, заместитель министра обороны РФ;
- Юрий Садовенко, заместитель министра обороны РФ;
- Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ;
- Сергей Рыжков, командир 41-й общевойсковой армии РФ;
- Александр Кочкин, директор концерна "Техмаш";
- Владимир Кулишов, глава погарничной службы ФСБ РФ;
- Николай Расторгуев, солист музыкальной группы "Любэ";
- Олег Газманов, певец;
- Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;
- Геннадий Жидко, ключевой командир Вооруженных сил РФ;
- Александр Дугин, философ;
- Элла Памфилова, глава Центризбиркома РФ.
Ранее мы рассказывали о новом пакете санкций ЕС, который включает введение потолка цен на российскую нефть.
Также Фокус разбирался, как санкции против РФ подорвут военный потенциал государства-агрессора.