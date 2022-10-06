Дугин, Газманов и Расторгуев: ЕС расширил персональные санкции против РФ (список)

В санкционном списке Евросоюза оказались также певица Чичерина, члены "правительств республик" и глава Центризбиркома РФ Памфилова.

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В рамках 8-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения были введены в отношении 30-ти лиц, включая певцов Юрия Газманова и Николая Расторгуева, а также главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Евросоюза в четверг, 6 октября.

Персональные санкции Евросоюз в рамках нового пакета ввел против таких лиц:

Александр Харичев, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета;

Борис Рапопорт, заместитель главы подразделения работы Госсовета при администрации президента РФ;

Антон Кольцов, "глава правительства Запорожской области";

Алексей Селиванов, "замглавы управления МИД в Запорожской военно-гражданской администрации";

Антон Тицкий, "министр молодежной политики Запорожской области";

Сергей Елисеев, "глава военно-гражданской администрации Херсона";

Михаил Родиков, "министр образования Херсонской военно-гражданской администрации";

Владимир Беспалов, "министр хозяйства Херсонской военно-гражданской администрации";

Виталий Хоцеенко, "премьер-министр ДНР";

Владислав Кузнецов, "первый заместитель главы правительства ЛНР";

Николай Булаев, заместитель главы Центризбиркома РФ;

Евгений Солнцев, "заместитель главы правительства ДНР";

Александр Костомаров, "первый заместитель руководителя администрации главы ДНР";

Алан Лушников, владелец крупнейшей доли в концерне "Калашников";

Юлия Чичерина, певица;

Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны РФ;

Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ;

Руслан Цаликов, заместитель министра обороны РФ;

Николай Панков, заместитель министра обороны РФ;

Юрий Садовенко, заместитель министра обороны РФ;

Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ;

Сергей Рыжков, командир 41-й общевойсковой армии РФ;

Александр Кочкин, директор концерна "Техмаш";

Владимир Кулишов, глава погарничной службы ФСБ РФ;

Николай Расторгуев, солист музыкальной группы "Любэ";

Олег Газманов, певец;

Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;

Геннадий Жидко, ключевой командир Вооруженных сил РФ;

Александр Дугин, философ;

Элла Памфилова, глава Центризбиркома РФ.

Ранее мы рассказывали о новом пакете санкций ЕС, который включает введение потолка цен на российскую нефть.

Также Фокус разбирался, как санкции против РФ подорвут военный потенциал государства-агрессора.