Дугін, Газманов та Расторгуєв: ЄС розширив персональні санкції проти РФ (список)

У списку санкцій Євросоюзу опинилися також співачка Чичеріна, члени "урядів республік" і голова Центрвиборчкому РФ Памфілова.

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У межах 8-го пакета санкцій ЄС проти Росії персональні обмеження ввели щодо 30 осіб, включаючи співаків Юрія Газманова та Миколу Расторгуєва, а також голови Центрвиборчкому РФ Елли Памфілової. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Євросоюзу у четвер, 6 жовтня.

Персональні санкції Євросоюз у межах нового пакета ввів проти таких осіб:

Олександр Харичев, начальник Управління президента РФ із забезпечення діяльності Державної ради;

Борис Рапопорт, заступник голови підрозділу роботи Держради при адміністрації президента РФ;

Антон Кольцов, "глава уряду Запорізької області";

Олексій Селіванов, "заступник голови управління МЗС у Запорізькій військово-цивільній адміністрації";

Антон Тицький, "міністр молодіжної політики Запорізької області";

Сергій Єлісєєв, "глава військово-цивільної адміністрації Херсона";

Михайло Родіков, "міністр освіти Херсонської військово-цивільної адміністрації";

Володимир Беспалов, "міністр господарства Херсонської військово-цивільної адміністрації";

Віталій Хоцеєнко, "прем'єр-міністр ДНР";

Владислав Кузнєцов, "перший заступник глави уряду ЛНР";

Микола Булаєв, заступник голови Центрвиборчкому РФ;

Євген Солнцев, "заступник глави уряду ДНР";

Олександр Костомаров, "перший заступник керівника адміністрації голови ДНР";

Алан Лушніков, власник найбільшої частки в концерні "Калашніков";

Юлія Чичеріна, співачка;

Дмитро Булгаков, заступник міністра оборони РФ;

Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони РФ;

Руслан Цаликов, заступник міністра оборони РФ;

Микола Панков, заступник Міністра оборони РФ;

Юрій Садовенко, заступник Міністра оборони РФ;

Тимур Іванов, заступник міністра оборони РФ;

Сергій Рижков, командир 41-ї загальновійськової армії РФ;

Олександр Кочкін, директор концерну "Техмаш";

Володимир Кулішов, голова покоївкової служби ФСБ РФ;

Микола Расторгуєв, соліст музичного гурту "Любе";

Олег Газманов, співак;

Дмитро Шугаєв, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва;

Геннадій Жидко, ключовий командир Збройних Сил РФ;

Олександр Дугін, філософ;

Елла Памфілова, голова Центрвиборчкому РФ.

Раніше ми розповідали про новий пакет санкцій ЄС, який включає запровадження стелі цін на російську нафту.

Також Фокус розбирався, як санкції проти РФ підірвуть військовий потенціал держави-агресора.