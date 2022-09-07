Россия ничего не потеряла после вторжения в Украину, — Путин

РФ, по словам главы Кремля, после 24 февраля будет "набирать обороты и темпы развития" и Западу не удастся изолировать страну-агрессора.

Россия ничего не потеряла, развязав полномасштабную войну против Украины. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, начиная с 24 февраля Россия ничего не потеряла, а главным приобретением для страны-агрессора стало укрепление своего суверенитета.

Путин также утверждает, что полномасштабная война в Украине пойдет только на пользу как для россиян, так и для других государств.

"Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение — это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Но я считаю, что это (изменение отношения к полномасштабной войне в Украине — ред.) пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития", — продолжил глава Кремля, выступая на ВЭФ-2022, который проходит во Владивостоке.

Пытаясь оправдать полномасштабное вторжение в Украину, Владимир Путин признал, что в российском обществе есть неонацисты. Однако, как считает президент, в России не возводят в ранг национальных героев представителей ультраправых группировок.

Комментируя усиление международных санкций, Путин заявил, что Западу не удастся изолировать РФ, и страна-агрессор продолжит наращивать свой транспортный и экономический потенциал.

"… Будем расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность… Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно", — добавил глава Кремля.

Стоит отметить, что во время выступления на ВЭФ-2022 Владимир Путин предложил остановить поставки зерна из Украины. По мнению президента РФ, США и страны Евросоюза не выполнили свои обязательства в рамках зернового соглашения, поскольку почти весь урожай экспортируется в европейские страны.

Владимир Путин на ВЭФ-2022 также заявил, что Россия не начинала полномасштабную войну в Украине, но попытается ее как можно быстрее закончить.