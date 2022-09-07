"Ничего не начинали, но пытаемся закончить", — Путин о войне в Украине

По словам главы Кремля, происходящее в Украине должно в конечном итоге привести к укреплению РФ и внешнему, и внутреннему.

В среду, 7 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент РФ Владимир Путин вновь повторил свой же тезис о том, что с точки зрения военных действий Россия не начинала воевать в Украине. Об этом сообщает прокремлевское информагентство "РИА Новости".

Главы Кремля вновь назвал Революцию Достоинства 2012 года госпереворотом, после которого началась антитеррористическая операция. Масштабное вторжение российских войск в Украину, по его словам, было "зеркальным ответом" Украине.

"Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить", — пояснил свое видение российский лидер. Ранее он уже заявлял, что война в Украине всерьез еще не началась.

"Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают, на Донбассе", — пояснил Путин, по мысли которого, в конечном итоге это должно привести к укреплению РФ, как внешнему, так и внутреннему.

Напомним, что российские войска обстреляли жилой дом и школу в Славянске. Под завалами могут находиться люди. ВС РФ также наносили удары по Краматорску, Константиновке и Бахмутскому району на Донбассе.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия стремится к уничтожению украинского государства, которое служит форпостом для Европы и защищает континент от "нового фашистского нашествия".