Евросоюз хочет создать миссию для тренировки военных ВСУ, — Боррель

Жозеп Боррель подтвердил, что тренировать украинских бойцов будут в одной из стран, которая имеет с Украиной общие границы.

Евросоюз в ближайшее время создаст специальную миссию, которая будет тренировать украинских военных на одной из баз в европейской стране. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 августа после международной конференции в Сантандере (Испания).

"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", — сказал Боррель.

По его словам, тренировочная база для украинских военных разместится в одной из соседней с нашим государством стране. Какой именно, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности не сообщил.

По-видимому, тренировочную базу могу разместить в Молдове, Румынии, Польше или Венгрии.

Боррель подчеркнул, что вопрос о создании миссии будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое пройдет в Праге 29 августа.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза заострил внимание журналистов на том, что украинских военных уже обучают несколько европейских государств. В основном эти тренировки касаются обращения с оружием, которое наша страна получает как военную помощь от союзников.

"Украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. Мы поставляем достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка", — сказал Боррель.

Напомним, Минобороны Великобритании подготовит больше украинских военных, чем изначально запланированные 10 тысяч человек. Также много стран согласились помочь Великобритании в подготовке украинцев и направить на британские острова своих инструкторов.

Также Фокус писал о том, что Германия начала тренировку украинских военных на Panzerhaubitze 2000. Обычно для обучения требуется 40 дней, но при наличии навыков время может сократиться.