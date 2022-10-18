"Военная сверхдержава": Россия и Иран объединились для противостояния с Западом, — THYT

Издание пишет, что Иран позиционирует себя как защитник аутсайдеров на международной арене. России он помогает, поскольку Украина куда популярнее нее.

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То, что Иран поставляет России свои дроны-камикадзе для войны в Украине говорит о том, что РФ Тегеран стал близким союзником Кремля. Об этом пишет издание The New York Post.

Как заявил эксперт по Ирану из базирующегося в Вашингтоне Фонда Карнеги Карим Саджадпур, это партнерство по расчету между двумя воюющими диктатурами.

Издание пишет, что обе страны находятся в глубоком кризисе, борются экономически и политически. Иран пытается подавить уличные протесты, которые представляют собой самую серьезную проблему для правительства за последние годы, в то время как Россия пытается справиться с растущими разногласиями из-за неэффективных военных действий и непопулярного призыва. Однако отношения между Россией и Ираном развиваются годами.

Сообщается, что представитель министерства иностранных дел Ирана опроверг информацию о том, что его страна продает оружие России.

Как сказал заместитель директора Института исследований Ирана и Евразии Махмуд Шури, Исламская Республика позиционирует себя как защитник аутсайдеров в мировых делах. А Украина сейчас куда популярнее России.

"Иран также хочет показать миру, что у него есть военная сверхдержава в качестве союзника и у него есть возможность продавать оружие такой державе", — сказал он.

Журналисты пишут, что помимо оружия, они нашли точки соприкосновения в области энергетики, нефти и газа. Россия десятилетиями работала над иранской атомной электростанцией в Бушере. Для Ирана использование Россией его дронов-камикадзе является сигналом для его населения, что правительство еще сильно и не поддается давлению и угрозам.

Ранее Фокус сообщал, что США пригрозили санкциями за сотрудничество с иранской программой БПЛА. Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель сослался на данные американской разведки, которая сообщила, что часть переданных РФ дронов оказались нерабочей.

Также напомним, что Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи, а Япония поможет восстановить энергетику. В Минэнерго заявили, что Япония согласилась предоставить Украине оборудование для восстановления критической инфраструктуры.