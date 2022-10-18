Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи, а Япония поможет восстановить энергетику
В Минэнерго заявили, что Япония согласилась предоставить Украине оборудование для восстановления критической инфраструктуры.
Глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом он написал у себя в Twitter.
В своем сообщении министр заявил, что предоставленная помощь поможет усилить обороноспособность страны против российской агрессии. Также Резников поблагодарил правительство Италии и итальянский народ. Выразил отдельную благодарность своему итальянскому коллеге Лоренцо Гуэрини.
"Украина высоко ценит вашу поддержку!" — написал он.
Правда, что именно будет включать в себя новый пакет военной помощи, Резников не уточнил.
Кроме того, Министерство энергетики заявило, что Япония поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Так, глава ведомства встретился с Чрезвычайным полномочным послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
В частности, говорили о восстановлении Запорожской АЭС.
"Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло вследствие повреждения подстанции, с которой питалась единая линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой", — сообщил он.
В сообщении также говорится, что Япония согласилась предоставить Украине оборудование для восстановления критической инфраструктуры, которая пострадала от российских обстрелов.
Также сообщалось, что украинский телеведущий рассказал об обстреле Киева дронами-камикадзе. Сам журналист остался невредимым, ведь вовремя спустился в кафе под землей.
Кроме того, Фокус писал, что США пригрозили санкциями за сотрудничество с иранской программой БПЛА. Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель сослался на данные американской разведки, которая сообщила, что часть переданных РФ дронов оказались нерабочей.