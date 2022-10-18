Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги, а Японія допоможе відновити енергетику

У Міненерго заявили, що Японія погодилася надати Україні обладнання відновлення критичної інфраструктури.

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Глава Міністерства оборони Олексій Резніков заявив, що Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Про це він написав у себе в Twitter.

У своєму повідомленні міністр заявив, що надана допомога допоможе посилити обороноздатність країни проти російської агресії. Також Резніков подякував уряду Італії та італійському народу. Висловив окрему подяку своєму італійському колезі Лоренцо Гуеріні.

"Україна високо цінує вашу підтримку!" — Написав він.

Щоправда, що саме включатиме новий пакет військової допомоги, Резніков не уточнив.

Крім того, Міністерство енергетики заявило, що Японія допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України. Так, глава відомства зустрівся із Надзвичайним повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Зокрема, говорили про відновлення Запорізької АЕС.

"Сьогодні знову знеструмлено та працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якою харчувалася єдина лінія, що об'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою", — повідомив він.

У повідомленні також йдеться про те, що Японія погодилася надати Україні обладнання для відновлення критичної інфраструктури, яка постраждала від російських обстрілів.

Також повідомлялося, що український телеведучий розповів про обстріл Києва дронами-камікадзе. Сам журналіст залишився неушкодженим, адже вчасно спустився до кафе під землею.

Крім того, Фокус писав, що США погрожували санкціями за співпрацю з іранською програмою БПЛА. Офіційний представник Держдепартаменту Ведант Патель послався на дані американської розвідки, яка повідомила, що частина переданих РФ дронів виявилася неробочою.