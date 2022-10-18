"Військова наддержава": Росія та Іран об'єдналися для протистояння із Заходом, — THYT

Іран пише, що Іран позиціонує себе як захисник аутсайдерів на міжнародній арені. Росії він допомагає, оскільки Україна набагато популярніша за неї.

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Те, що Іран постачає Росії свої дрони-камікадзе для війни в Україні, свідчить про те, що РФ Тегеран став близьким союзником Кремля. Про це пише видання The New York Post.

Як заявив експерт з Ірану з Фонду Карнегі Карім Саджадпур, що базується у Вашингтоні, це партнерство з розрахунку між двома войовничими диктатурами.

Видання пише, що обидві країни перебувають у глибокій кризі, борються економічно та політично. Іран намагається придушити вуличні протести, які є найсерйознішою проблемою для уряду за останні роки, в той час, як Росія намагається впоратися зі зростаючими розбіжностями через неефективні військові дії й непопулярний заклик. Проте відносини між Росією та Іраном розвиваються роками.

Повідомляється, що представник міністерства закордонних справ Ірану спростував інформацію, що його країна продає зброю Росії.

Як сказав заступник директора Інституту досліджень Ірану та Євразії Махмуд Шурі, Ісламська Республіка позиціонує себе як захисник аутсайдерів у світових справах. А Україна зараз куди популярніша за Росію.

"Іран також хоче показати світові, що у нього є військова наддержава як союзник і має можливість продавати зброю такій державі", — сказав він.

Журналісти пишуть, що окрім зброї, вони знайшли точки дотику в галузі енергетики, нафти та газу. Росія десятиліттями працювала над іранською атомною електростанцією у Бушері. Для Ірану використання Росією його дронів-камікадзе є сигналом для його населення, що уряд ще сильний і не піддається тиску та загрозам.

Раніше Фокус повідомляв, що США погрожували санкціями за співпрацю з іранською програмою БПЛА. Офіційний представник Держдепартаменту Ведант Патель послався на дані американської розвідки, яка повідомила, що частина переданих РФ дронів виявилася неробочою.

Також нагадаємо, що Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги, а Японія допоможе відновити енергетику. У Міненерго заявили, що Японія погодилася надати Україні обладнання відновлення критичної інфраструктури.