У Москві продовжується секретна мобілізація, про яку заборонили писати ЗМІ, — ГУР

Мобільні мобілізаційні пункти в російській столиці вже не працюють, але чоловіки продовжують отримувати повістки за місцем проживання і на роботі.

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У столиці Росії, незважаючи на заяви президента Володимира Путіна та мера міста Сергія Собяніна, триває прихована мобілізація чоловіків і жінок на війну з Україною. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка повідомляє, що в Москві росіянам продовжують вручати повістки за місцем прописки та роботи.

Поки що в російській столиці зупинили роботу лише мобільних мобілізаційних пунктів. Також у місті не проводять облави на призовників у громадських місцях.

Але власне процес мобілізації не зупинено.

За інформацією ГУР, російські журналісти отримали суворий припис повністю ігнорувати тему мобілізації на війну з Україною. Принаймні такі приписи отримали глави редакцій Москви та Санкт-Петербурга.

Мобілізація в РФ: що відбувається на практиці

За інформацією української розвідки, на полігонах московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Після підготовки планується відправлення підрозділів до зони ведення бойових дій в Україну.

Мобілізовані одержують або недостатню бойову підготовку, або часткову. Це пов'язано з тим, що їхнє основне завдання — стабілізувати лінію фронту.

Наступні "хвилі" мобілізованих прямуватимуть на територію України, виходячи з розвитку оперативної обстановки на фронті.

Нагадаємо, раніше журналісти дізналися, як відбувається мобілізація в РФ. За інформацією видання "Медуза", взимку в Росії почнеться друга хвиля мобілізації. Тоді будуть розвантажені тренувальні табори та логістичні ланцюжки.

Фокус також писав, що 18 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не планує завершувати мобілізацію. Однак він стверджує, що військкомати не перевищуватимуть встановлений указом поріг і призиватимуть в армію понад 300 тисяч громадян.