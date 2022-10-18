"Організовано погано, винен президент": журналісти дізналися, як відбувається мобілізація у РФ

За інформацією видання "Медуза", взимку в Росії почнеться друга хвиля мобілізації. Тоді будуть розвантажені тренувальні табори та логістичні ланцюжки.

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У російській столиці Москві вирішили зупинити мобілізацію через те, що населення "було фрустроване" після її оголошення, а невдоволення закликом лише зростало після облог військкомів на вулицях міста. Водночас у інших регіонах Росії оголошують додатковий набір людей у російську армію. Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на джерела у Кремлі.

"Люди натурально поховалися. Вони бояться і не впевнені в майбутньому. Багато хто поїхав. Рівень страху та невдоволення тільки підвищувався. Москва перетворилася зовсім на інше місто. Облоги біля метро — це вже цирк із кіньми, треба було припиняти", — сказав співрозмовник журналістам.

Джерело стверджує, що методи призову вигадали у російських силових відомствах, насамперед Міністерстві оборони РФ.

За інформацією журналістів, на замовлення адміністрації Путіна у великих містах Росії було проведено опитування щодо ставлення до оголошення мобілізації. З'ясувалося, що незадоволені такою ідеєю не лише у Москві.

"Чіткий антипутінський тренд, навіть серед тих, хто підтримує "спецоперацію". Навіть якщо людина за неї, все одно заявляє, що все організовано погано, а винен президент — він же поставив усіх цих чиновників та військових", — сказав співрозмовник.

Тому найближчими днями мобілізація завершиться і в Санкт-Петербурзі, хоч план набору там не виконано.

Донабір до російської армії

Близьке до Кремля джерело розповіло, що регіони, де мобілізація пройшла успішно — без галасу та скандалів, отримують додаткові "рознарядки". У середньому нові плани щодо додаткового набору людей у 3-4 рази менші, ніж кількість вже мобілізованих мешканців.

Повідомляється, що у великих регіонах за новими планами планують призвати в середньому до 2-3 тисяч осіб. Однак донабір будуть проводити не скрізь і його не слід вважати другою хвилею мобілізації.

Друга хвиля почнеться взимку

Джерела журналістів вважають, що справжня друга хвиля мобілізації в Росії почнеться взимку, коли буде розвантажено тренувальні табори та логістичні ланцюжки. Передбачається, що взимку відправлятимуть на фронт росіян "точніше", залучаючи до цього роботодавців.

Для цього прокурорка одного з регіонів РФ надіслала запит "керівникам організацій, які здійснюють діяльність" на території місцевого муніципалітету. У ньому повідомляється, що керівники мають надати правоохоронцям дані чоловіків, які були народжені після 1988 року та придатні до військової служби.

Нагадаємо, 18 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не планує завершувати мобілізацію. Однак він стверджує, що військкомати не перевищуватимуть встановлений указом поріг і не призиватимуть до армії понад 300 тисяч громадян.

14 жовтня президент РФ заявив, що протягом двох тижнів мобілізація завершиться. За його словами, Міноборони не планує жодних додаткових заходів щодо призову до Збройних Сил РФ, крім тих, що вже завершуються.