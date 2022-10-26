В Украине ликвидировали 29-летнего россиянина, которого на войну отправила жена (фото)

Супруга называла Илью Королева трусом и призывала его отправиться на фронт для "защиты ее и детей".

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В Украине был ликвидирован 29-летний россиянин Илья Королев, которого на войну отправляла жена. Об этом пишет российское издание E1.

В Свердловской области в среду, 26 октября, похоронили 29-летнего грузчика мясокомбината Илья Королева, которого после мобилизации отправили воевать в Украину.

По данным журналистов, мужчина был призван в ряды ВС РФ месяц назад, а уже 12 октября его жене пришла похоронка. Дома у Ильи Королева, помимо второй половинки, остались двое маленьких детей и мама-инвалид.

В материале издания сказано, что жена называла 29-летнего грузчика трусов и призывала его поехать в Украину, чтобы "защищать ее и детей". Анастасия в общении с журналистами призналась, что Илья Королев боялся частичной мобилизации и не хотел ехать на передовую, а повестка из военкомата пришла грузчику на рабочее место.

"Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: "Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей. 27-го сентября его забрали в учебную часть. А уже утром 28-го их отправили в Ростовскую область. Сначала им говорили, что будут месяц обучать. А в итоге была всего неделя. 12-го они уже приступили к военным действиям, и прямо сразу он погиб", — продолжила Анастасия Королева и добавила, что не ожидала, что ее муж так быстро умрет в Украине.

По словам мужа погибшей, своим детям она так и не рассказала, что их отец был ликвидирован. Шестилетний сын и двухлетняя дочь думают, что Илья уехал в командировку и скоро должен вернуться домой. Организацией похорон в Свердловской области занялся военкомат и местная администрация.

Журналисты также выяснили, что 29-летний Илья был ликвидирован на Херсонском направлении в районе населенного пункта Ищенка — группа оккупантов попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

[ + – ] В Украине ликвидировали 29-летнего россиянина, которого на войну отправила жена

Ранее украинская военная разведка сообщала, что мобилизованных россиян из-за дефицита амуниции снабжают иранскими шлемами и бронежилетами. Иран, по данным ГУР, в ближайшее время также планирует отправить в Россию беспилотники Arash-2 и ракеты класса "земля-земля".

Также сообщалось, что в Москве продолжается секретная мобилизация граждан, которую российским журналистам запретили освещать.