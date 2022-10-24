Не дронами едиными: мобилизованных россиян обеспечивают иранской амуницией, — ГУР

Иран, по данным разведки, также отправит в РФ советников, которые помогут оккупантам освоить новые беспилотники Arash-2 и ракеты класса "земля-земля".

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Россиян, которые были призваны в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, обеспечивают бронежилетами и шлемами иранского производства. Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, командование ВС РФ не может обеспечить амуницией собственного производства военнослужащих, которые были призваны в армию в ходе частичной мобилизации.

Из-за дефицита, как утверждает ГУР МОУ, мобилизованные солдаты получают бронежилеты и шлемы, которые были произведены в Иране.

"В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты — 1500 бронежилетов и 1500 шлемов производства "Milad". В настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061-го центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (дислокация — Белгородская область)", — говорится в сообщении военной разведки Украины.

ГУР МОУ также владеет информацией о том, что Иранская Республика готовится отправить в Россию новую группу советников, которые помогут российским военнослужащим быстрее освоить новые беспилотники Arash-2 и ракеты класса "земля-земля". Ракетный тип вооружения, по данным разведки, в ближайшее время будет отправлен Москве.

"Также из Ирана в Джанкой отправилась группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6", — подытожили разведчики, комментируя оказанием Ирана военной помощи России.

Военная разведка также информирует, что в Москве продолжается секретная мобилизация, о проведении которой Кремль запретил информировать. Несмотря на то, что мобильные мобилизационные пункты перестали работать, жители российской столицы все еще получают повестки в военкоматы для отправки на войну в Украину.

Отметим, что в середине октября издание The Washington Post сообщило о том, что Иран планирует передать России баллистические ракеты класса "земля-земля". Речь идет об оперативно-тактических мобильных комплексах "Fateh 110" и "Zolfaghar", максимальная дальность применения которых составляет 300 и 700 км соответственно.