Не дронами єдиними: мобілізованих росіян забезпечують іранською амуніцією, — ГУР

Іран, за даними розвідки, також відправить в РФ радників, які допоможуть окупантам освоїти нові безпілотники Arash-2 та ракети класу "земля-земля".

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Росіян, які були призвані до лав ЗС РФ у межах часткової мобілізації, забезпечують бронежилетами та шоломами іранського виробництва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними відомства, командування ЗС РФ не може забезпечити амуніцією власного виробництва військовослужбовців, які були призвані до армії під час часткової мобілізації.

Через дефіцит, як стверджує ГУР МОУ, мобілізовані солдати отримують бронежилети та шоломи, які були зроблені в Ірані.

"Найближчим часом заплановано передавання 3 000 одиниць бронезахисту — 1 500 бронежилетів і 1 500 шоломів виробництва "Milad". Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілецької дивізії (дислокація — Бєлгородська область)", — йдеться у повідомленні військової розвідки України.

ГУР МОУ також володіє інформацією про те, що Іранська Республіка готується відправити в Росію нову групу радників, які допоможуть російським військовослужбовцям швидше освоїти нові безпілотники Arash-2 та ракети класу "земля-земля". Ракетний тип озброєння, за даними розвідки, найближчим часом буде відправлено в Москву.

"Також з Ірану в Джанкой вирушила група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги в бойовому застосуванні та вдосконаленні БПЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6", — підсумували розвідники, коментуючи надання Іраном військової допомоги Росії.

Військова розвідка також інформує, що в Москві продовжується секретна мобілізація, про проведення якої Кремль заборонив інформувати. Незважаючи на те, що мобільні мобілізаційні пункти перестали працювати, мешканці російської столиці все ще отримують повістки до військкоматів для відправлення на війну в Україну.

Зазначимо, що в середині жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети класу "земля-земля". Йдеться про оперативно-тактичні мобільні комплекси "Fateh 110" та "Zolfaghar", максимальна дальність застосування яких становить 300 та 700 км відповідно.