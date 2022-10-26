В Україні ліквідували 29-річного росіянина, якого на війну відправила дружина (фото)

Дружина називала Іллю Корольова боягузом і закликала його вирушити на фронт для "захисту її та дітей".

Related video

В Україні було ліквідовано 29-річного росіянина Іллю Корольова, якого на війну відправляла дружина. Про це пише російське видання E1.

У Свердловській області у середу, 26 жовтня, поховали 29-річного вантажника м'ясокомбінату Іллю Корольова, якого після мобілізації відправили воювати в Україну.

За даними журналістів, чоловік був призваний до лав ЗС РФ місяць тому, а вже 12 жовтня його дружині прийшла похоронка. Вдома в Іллі Корольова, окрім другої половинки, залишилися двоє маленьких дітей та мама-інвалід.

У матеріалі видання сказано, що дружина називала 29-річного вантажника боягузом і закликала його поїхати в Україну, щоб "захищати її та дітей". Анастасія у спілкуванні із журналістами зізналася, що Ілля Корольов боявся часткової мобілізації і не хотів їхати на передову, а повістка з військкомату прийшла вантажнику на робоче місце.

"Він дуже переживав і боявся. Але я сама сказала йому: "Йди, не будь боягузом, захищатимеш мене і наших дітей. 27 вересня його забрали до навчальної частини. А вже вранці 28-го їх відправили в Ростовську область. Спочатку їм казали, що навчатимуть місяць. А внаслідок був лише тиждень. 12-го вони вже розпочали воєнні дії, й одразу він загинув", — продовжила Анастасія Корольова і додала, що не очікувала, що її чоловік так швидко помре в Україні.

За словами чоловіка загиблої, своїм дітям вона так і не розповіла, що їхнього батька було ліквідовано. Шестирічний син і дворічна дочка думають, що Ілля поїхав у відрядження і незабаром має повернутися додому. Організацією похорону в Свердловській області зайнявся військкомат і місцева адміністрація.

Журналісти також з'ясували, що 29-річного Іллю було ліквідовано на Херсонському напрямку в районі населеного пункту Іщенка — група окупантів потрапила під щільний артилерійський обстріл із боку Збройних сил України.

[ + – ] В Україні ліквідували 29-річного росіянина, якого на війну відправила дружина

Раніше українська військова розвідка повідомляла, що мобілізованих росіян через дефіцит амуніції постачають іранськими шоломами та бронежилетами. Іран, за даними ГУР, найближчим часом також планує відправити в Росію безпілотники Arash-2 та ракети класу "земля-земля".

Також повідомлялося, що в Москві продовжується секретна мобілізація громадян, яку російським журналістам заборонили висвітлювати.